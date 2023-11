Escándalo arbitral en el Betis - Mallorca

El Real Mallorca está perdiendo el partido ante el Betis en gran parte debido a la pésima actuación arbitral del colegiado madrileño Ortiz Arias, que poco antes del descanso ha cometido un gravísimo error al expulsar a Mascarell.

En un lance del encuentro, el jugador del Mallorca, que ya tenía una amarilla, pujó por un balón junto a Marc Roca y ambos futbolistas cayeron al césped en su intención de robar la pelota. La sorpresa fue la decisión final del colegiado, que mostró la segunda amarilla al futbolista rojillo interpretando que había pisado al jugador del Betis. Sin embargo, los hechos ocurrieron al revés y fue Roca quien en su intención de atrapar el balón pisó a Mascarell causándole una falta clara. Las imágenes son claras y el resultado de esa determinante acción fue contra los intereses del Mallorca. Ortiz justificaba la amarilla en acta alegando que era «por pisar a un adversario en la disputa del balón de manera temeraria».

NO es segunda amarilla de Mascarell. NO es expulsión. Indefensos y con uno menos por este error. pic.twitter.com/HjaDEtDvMh — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 4, 2023

El VAR no entró porque era una falta de tarjeta amarilla y según la reglamentación no juzga amonestaciones. Sin embargo, era una amarilla que desencadenaba una expulsión perjudicando al futbolista que había recibido una infracción. Durante el partido el Mallorca ha publicado un tuit en el que indicaba, con una imagen de la acción que «no es segunda amarilla de Mascarell. No es expulsión. Indefensos y con uno menos por este error», indicaba.

Además, Ortiz Arias también expulsaba al segundo entrenador del Real Mallorca, Toni Amor. «Por protestar airadamente una de mis decisiones», señalaba el árbitro en el acta.