El Real Mallorca quiere saborear la Copa

El Real Mallorca dará en la tarde del miércoles el primer sorbo a la Copa del Rey con su enfrentamiento contra el Boiro gallego (Movistar Liga de Campeones 2 18:30). El conjunto de Aguirre no quiere sorpresas ante un rival que juega cinco categorías por debajo del equipo bermellón. El entrenador mexicano no quiere sorpresas y ha desplazado hasta Galicia a la gran mayoría de los jugadores disponibles. Sólo se han quedado en Palma Darder y Raíllo, quienes están en la última fase de recuperación de sus lesiones y se espera que estén disponibles el próximo sábado contra el Real Betis. Por decisión técnica y para dar descanso tampoco han viajado Dani Rodríguez, cuarto jugador con más minutos disputados, y Nastasic.

En la expedición mallorquinista están incluidos cuatro jugadores del Mallorca B: Pau Mascaró, Luna, David López y Quintanilla. Aguirre ha dicho este martes que «algunos han realizado ya dos pretemporadas con nosotros y están preparados para jugar en cualquier momento». El Mallorca B milita esta temporada en 3ª RFEF, una categoría por encima del Boiro. Acerca del equipo coruñés, Aguirre destacó que «mueven muy bien el balón en ataque y tienen jugadores que podrían estar jugando perfectamente en categoría superiores».

El entrenador del Boiro,Anxo Casalderrey, considera «una utopía» que su equipo pueda eliminar al Mallorca de la Copa del Rey, aunque avisa que sus jugadores están «con toda la ilusión el mundo» porque van a vivir un partido «histórico». El mal tiempo puede ser un aliado para su equipo. «Si llueve mucho y el terreno de juego no está en buenas condiciones, a lo mejor ellos no meten tanto el pie», augura Casalderrey, quien confía en que Aguirre realice rotaciones y sus jugadores no encaran el choque como si fuese un partido de LaLiga: «Si juegan a tope, creo que poco vamos a poder hacer», explicó a Efe Casalderrey, cuyo equipo es líder e invicto en su categoría.