El Mallorca no sabe ganar

El Real Mallorca no sabe ganar. Esta temporada en once jornadas solo ha conseguido un triunfo, ante el Celta. Esta jornada ante al Getafe empató a cero en un partido donde los de Aguirre merecieron más, pero chocaron contra un rival rocoso y que no permitió muchas alegrías en el área. La victoria se resiste. Nueve puntos en once jornadas y seis partidos desde la última victoria. De sensaciones no se vive y los empates no dan la permanencia. No hay que engañarse, hoy por hoy son números de descenso. Así de claro. Así de real. Así de duro.

La primera mitad empezó con un tratado de intenciones prácticamente similar por parte de ambos equipos. Los dos plantearon un 4-4-2 sin tener muchas intenciones de que la pelota transitara por la zona ancha del campo más tiempo de lo previsto. Había cierto ritmo, al menos de arranque y el Mallorca buscaba o al menos intentaba ser protagonista del juego. El problema es que con el paso de los minutos el choque entró en esa fase de idas y venidas, con fútbol de rayos y truenos y balones aéreos buscando más el error del rival que el acierto provocado. Samu Costa se mostraba como el hombre más activo del partido al igual que Dani y Muriqi. Fue precisamente el de Betanzos quien en el minuto 25 cabeceó un centro de Gio. La pelota salió fuera. De hecho no hubo por parte de ambos equipos ninguna jugada que terminara entre los tres palos. Todo fueron acercamientos abortados por fuera de juego, especialmente de Muriqi o terminaron marchándose por la línea de fondo. A los 43 minutos el Getafe llevaba ya trece faltas y David Soria, su portero, estiraba todo lo que podía el chicle de poner el balón en juego. Greewood fue quien más se acercó a generar una acción que podía definirse como peligrosa al lanzar un fuerte disparo desde la frontal del área. El esférico se marchó por el costado de la portería de Rajkovic que ni tan siquiera se esforzó en tapar el arco. Podía haberse complicado la cosa en un empujón de Nastasic dentro del área, pero ni el colegiado ni el VAR vieron nada punible. Y al final, sobre la bocina, con el 45 cumplido y un saque de esquina a favor del Mallorca, el colegiado González Fuertes decidió mandar a los jugadores a vestuarios sin dejar lanzar el corner. No había nada que añadir y no quiso ni tan siquiera ceder esa acción al Mallorca. Tenía tantas ganas de terminar la primera parte que no permitió ni el lanzamiento del saque de esquina solo superados unos segundos del minuto 45. Cosa de los árbitros. Tras el descanso la duda era saber si se animaría la función o por el contrario esa velocidad de crucero del primer tiempo se mantendría. El Mallorca en el segundo tiempo mereció la victoria, pero estuvo errático en el interior del área. Las dos oportunidades más claras fueron para Abdón en el minuto 55 tras disparar desde la frontal y rechazar David Soria y también la tuvo Larin a los 68 en un disparo muy bien colocado a la cepa del poste, que se encontró de nuevo con el portero del Getafe. A partir de ahí nada. El Getafe ralentizó el juego y el Mallorca se quedó sin ideas. Son once partidos ya y solo nueve puntos. Números rojos. No hay manera de ganar y cuando uno no gana simplemente baja. Ficha técnica Real Mallorca: Rajkovic, Gio, Valjent, Nastasic, J.Costa, A.Sánchez, Mascarell, Samu Costa, Dani Rodríguez, Abdón y Muriqi Cambios: Larín por Abdón (min.64); Amath por Antonio Sánchez (min.64); Morlanes por Mascarell (min.88); Maffeo por Dani Rodríguez (min.88); Lato por J. Costa (min.91 Getafe: David Soria, Iglesias, Mirtrovic, Alderete, Rico, Carmona, Djené, Maksimovic, Greenwood, Latasa y Mayoral. Cambios: Mata por Latasa (min.59); Aleñà por Carmona (min.70); O.Rodríguez por Iglesias (min.90); L.Milla por Mayoral (min.90). Árbitro: González Fuertes (Asturiano). Amarilla para el médico del Getafe. Incidencias: Estadio de Son Moix. 15.310 espectadores