Examen de altura en el Reale Arena para el Real Mallorca

El Real Mallorca afronta una nueva cita de altura este mediodía (14:00 horas, Reale Arena, Movistar TV) ante una Real Sociedad al alza y que exigirá un nivel de concentración máximo si lo que se pretende es agarrar algo positivo. El equipo de Javier Aguirre reanudará de esta forma una competición en la que es inviable tomar velocidad de crucero. Este fin de semana se disputa la jornada número diez y ya se ha detenido la competición en dos ocasiones y hay equipos a los que parar les va bien y otros, como el Mallorca, que históricamente suelen llevarlo mal.

Sin embargo, esta temporada rompió las estadísticas generales y ganó en Vigo tras el primer freno sufrido por los compromisos internacionales. Sin embargo, lo más complicado ahora será tratar de adaptarse otra vez a un sistema de juego del que va a caerse Sergi Darder, lesionado, al igual que Maffeo y Raíllo.

El ‘artanenc’ sufrió una dolencia muscular en el último encuentro disputado frente al Valencia cuando el equipo empezaba a manejar con acierto el nuevo sistema de cuatro atrás. Sin embargo, resta por conocer si ante la ausencia de Sergi y la dificultad que entraña el rival, volverá el técnico a dar mayor solidez a la retaguardia guardando mejor los dominios de Rajkovic. Los mallorquinistas tienen la necesidad de reencontrarse con el triunfo, algo que solo han conseguido en una ocasión esta temporada y es necesario enganchar una buena racha para despegar definitivamente.

Ante el Valencia, en el último partido disputado en Son Moix, la sensación general es que se dejó escapar vivo al conjunto ‘ché’ y el Mallorca hizo méritos suficientes para poder conseguir los tres puntos. A nivel de sensaciones se aprobó, pero en puntuación se quedó a medias. Un punto en el Reale Arena no sería un mal botín teniendo en cuenta la fortaleza del rival y su capacidad para sacar puntos, aunque a nadie escapa que se hace ya muy necesario ganar.

El mejor Mallorca está todavía por venir, sobre todo cuando se vayan incorporando de nuevo Maffeo, Darder y Raíllo, pero por el momento el equipo está volviendo a ser muy correoso delante. Con Muriqi y Abdón, las defensas rivales tienen una preocupación enorme porque el pirata es un rematador nato y aparece cuando menos te lo esperas y el delantero de Artà está viviendo un momento muy dulce y su presencia en el campo también obliga a los rivales a tener siempre el estado de alerta alto. A partir de ahí hay que confiar en la capacidad de lucha de Samu Costa y la posiblidad de que Morlanes pueda tratar de manejar los hilos en la zona ancha.

La baja de Maffeo siempre es un problema porque gran parte de la capacidad ofensiva del equipo la transporta el jugador catalán por la banda derecha. Gio hace un buen trabajo y sigue marcando un progresión muy notable tal y como demostró frente al Valencia.

Con un sistema u otro tocará dar la mejor versión ante una Real Sociedad que rebosa talento y que tiene al exmallorquinista Take Kubo como uno de los hombres con mayor peligro en el aspecto ofensivo. Los números no sonríen especialmente al conjunto mallorquín frente al club txuri urdin, y es que hay que remontarse hasta septiembre de 2013 para encontrar una victoria bermellona ante la Real. A partir de ahí, ambos equipos han disputado un total de ocho encuentros, en los que todos se decantaron de lado realista salvo uno, el último, que acabó en empate. El entrenador de la Real, Imanol Alguacil, no podrá contar con Kieran Tierney, Álvaro Odriozola y André Silva, los tres de baja por lesión. Pitará Jorge Figueroa Vázquez