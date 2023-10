Javier Aguirre: «Las pequeñas distracciones penalizan mucho en Primera»

Javier Aguirre analizó el encuentro frente al Valencia y tuvo claro que en el partido hubo dos fases: «En la primera parte no estuvimos bien y el rival fue mejor que nosotros. Estábamos nerviosos aun yendo ganando y el empate fue justo. En la segunda tuvimos varias ocasiones con una muy buena mano de su portero y nuestro remate al palo. Hicimos una de las mejores segundas partes», aseguró. Diego López logró el empate en el tiempo de descuento de la primera parte, algo que lamentó el preparador mexicano. «Los goles siempre lastiman, pero si son al final o al principio condicionan. En la segunda parte, sin embargo, nos recompusimos». El Real Mallorca acumula tres jornadas sin perder, pero también sin ganar. «Por lo menos, nos vamos satisfechos con la segunda parte que hicimos y es con la imagen que nos quedamos», explicó.

El preparador centroamericano hizo balance del equipo tras el desastre de Girona: «Tres puntos nos parecen pocos en estos partidos, pero el rival pensará lo mismo. Diversas distracciones nos han imposibilitado lograr más puntos, pero al final yo creo en que todo se compensa porque ha habido partidos en los que hemos empatado o ganado cuando no lo merecíamos». El entrenador mexicano dijo que es imprescindible estar concentrados todos los minutos del partido hasta el pitido final. Las pequeñas distracciones condenan mucho en Primera División», aseguró.

Desde el punto de vista táctico, Aguirre dijo que el equipo «se está acoplando a la defensa de cuatro. Con este sistema se obliga más a la gente de atrás, pero es verdad que también en ocasiones nos sobraba un central. Ahora hemos ido encontrando un camino donde los jugadores están cómodos, pero no descartemos volver a la defensa de cinco porque la sensación es que nos están metiendo goles». Lo ideal sería que el Mallorca jugara como estamos jugando pero manteniendo la portería a cero. Pero el rival cuenta porque nos han marcado algún golazo. El año pasado lográbamos victorias generando poco gracias a tener la portería a cero. Lo ideal sería un equilibrio».

Es el segundo parón de la Liga y las sensaciones son diferentes a las del primero en septiembre. «En estos parones he ido segundo con el Atlético y último con el Zaragoza y tranquilo no estaba nunca y en ambos me acabaron echando». Respecto a Larin, Aguirre fue muy claro. «Antes el problema de que no jugara Larin era suyo por su falta de forma y desde esta pasada semana es mío porque ya está en el tono que queremos, pero tiene a dos compañeros con cuatro goles cada uno».