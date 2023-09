Javier Aguirre: «No me preocupa mi futuro. Confío en el equipo y el equipo confía en mí»

Javier Aguirre se ha puesto la coraza para hacer frente a la primera crisis de la temporada. La derrota contra el Girona, por lo abultado del marcador y por cómo se produjo, ha levantado ciertas ampollas dentro y fuera del vestuario. Sin embargo, no ha alterado una coma del discurso del entrenador del Mallorca. Asegura que confía en el equipo y cree que el equipo confía en él. Por supuesto, tampoco le preocupa su futuro en el banquillo de Son Moix pese a que este martes llega el Barça para seguir poniéndole a prueba: «La pregunta no debe ser para mí, pero estando en la jornada seis no creo que lo del otro día haya cambiado nada. Conociendo la liga, conociéndome a mí y conociendo al Mallorca, no lo creo». «Yo me limito a trabajar. Me han echado dos veces en los seis equipos que he estado. Pero esto es fútbol y no hay que sorprenderse o preocuparse por estas cosas. Es perder tiempo y energía», argumenta.

«Desde el minuto uno hasta hoy noto una confianza tremenda por parte de los jugadores, la misma que yo les tengo a ellos», destaca Aguirre. «Como grupo humano es sensacional y no hay ninguna duda de ellos hacia mí ni mía hacia ellos», sostiene. Lo que no oculta es que a raíz de la derrota en Girona se han mantenido algunas charlas calientes dentro del vestuario. Especialmente por las palabras de Dani Rodríguez después del partido en Montilivi, en las que el gallego era muy autocrítico y lanzaba un dardo al aire. «Hablamos con Dani en el vestuario», contaba el propio Aguirre. «Fue una charla positiva con vídeo, en la que sacamos conclusiones y pasamos página. La mejor noticia es que viene el Barça, que jugamos en casa y que no hay tiempo para lamentarse. Dani dijo lo que dijo y lo hablamos en el grupo. Somos muy transparentes. Si digo algo aquí es porque ya lo saben los jugadores. Como grupo somos un grupo fantástico», añadía sin ofrecer más detalles. Pensando ya en el partido contra el Barça, que se presenta en Palma como el nuevo líder, Aguirre anuncia cambios. Recupera a Omar Mascarell, ausente en las últimas jornadas por una fascitis plantar, y pierde a Toni Lato. El entrenador tampoco quiere perder de vista que el Mallorca volverá a competir en unos días en el campo del Rayo Vallecano. «El equipo está muy bien. Pasó página y contra el Barça todo el mundo quiere jugar, todo el mundo está motivado. No necesito ni motivarlos, salen todos a full. Doy por sentado que el equipo saldrá a ganar, con la idea de dar una alegría a nuestros aficionados», destaca el Vasco, que asegura que si varía de sistema será siempre por decisión propia y nunca de los futbolistas. Aguirre afirma que ha tenido en cuenta dos modelos diferentes para contener al Barça. Primero el del Getafe, el único equipo que le ha quitado algún punto a los de Xavi esta temporada. Y por el otro el del Celta, que el pasado sábado llegó al minuto 80 de partido con un 0-2 de ventaja. «Es difícil», reconoce. «Todavía no ha perdido, está bien y ahora con los Joaos es un equipo temible, pero tenemos que echar el resto y estar a la altura de las circunstancias».