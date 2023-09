Javier Aguirre quiere más de su equipo: «Parece que nos quema la pelota»

Javier Aguirre quiere más. El entrenador del Real Mallorca, que este sábado (14.00 horas) se enfrentará en Montilivi al Girona con motivo de la sexta jornada del campeonato, admite que su equipo se quitó un peso de encima al ganar la semana pasada en Balaídos, aunque espera que ahora la evolución se traslade a otras facetas del juego. «Tenemos que tener más tiempo la pelota, que parece que nos quema», asegura.

El técnico mexicano, que recupera a Copete pero que pierde a Omar Mascarell para el encuentro de este fin de semana y para el del martes contra el Barça, cree que hay plantilla suficiente para aspirar a otro tipo de juego. «Tenemos jugadores para ello, pero hasta ahora no ganábamos y no encontrábamos una victoria que nos diera tranquilidad. Estábamos nerviosillos después de los primeros cuatro partidos, pero el otro día nos despresurizamos. Hay muchos equipos 'peloteros' y me gustaría que nosotros manejáramos los dos registros, porque es que además podemos hacerlo. No debemos buscar solo los contraataques y los balones parados. Es un tema de cabeza; la capacidad la tenemos. Es lo que estamos trabajando esta semana», afirma.

«Hasta ahora estábamos en un proceso de conocimiento, pero no hay pretextos. El equipo está balanceado y ahora se trata de jugar mejor. Somos muy prácticos y eso está muy bien, pero llega un momento en el que ya te conocen y dependes demasiado de los momentos de los jugadores», señala Aguirre. En cualquier caso también sabe cuál debe ser el punto de partida: «Entiendo que hay que jugar bien y bonito. Aunque también que jugar bien es tener resultados, y eso quedarte en Primera, que es algo por lo que competimos hasta diez equipos».

En Girona el Mallorca se va a enfrentar a la que hasta el momento es la gran sensación de este inicio de temporada. «Siempre es mejor trabajar después de un triunfo, aunque todavía estamos en la zona peligrosa. Se trata de ir creciendo poco a poco», comenta Aguirre, consciente de que afronta una prueba de complejidad máxima en Girona. «Ya hicieron buenas cosas el año y nosotros no pudimos ganarles. Tienen la flecha para arriba y salvo el empate en San Sebastián han ligado cuatro triunfos. Juegan muy bien, nada es casualidad. Está siendo la revelación de la Liga, están muy bien dirigidos, tienen a muy buenos jugadores y están en una buena dinámica», explica.

Una de las cosas que más valora Aguirre tras el duelo contra el Celta es la progresión del Mallorca en defensa, que llega justo en el momento de enfrentarse a los dos conjuntos que más goles marcan en la Liga. «Hemos encontrado la manera de sustituir a Raíllo, en los carriles seguimos el timming preciso para bascular, disponemos de Nastasic y Martin (Valjent) está más tranquilo por la derecha", comenta.

Sobre Vedat Muriqi, que en Vigo, se reencontró con el gol, Javier Aguirre asegura que le concedió «el beneficio de la duda» tras los errores en las primeras jornadas. «Y la grada también lo hizo. Ha sido fundamental y es un tipo muy querido por todos. El otro día respondió y espero que siga en esa línea».