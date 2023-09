Javier Aguirre: «Los duelos individuales van a ser clave»

Javier Aguirre ha comparecido antes los medios en la víspera del encuentro que dispuatrá el Real Mallorca ante el Celta de Vigo en Balaídos el sábado a las 18:30 horas. El entrenador mexicano ha analizado al equipo tras el parón de las selecciones. «El equipo está bien. Hemos aprovechado estos 12 ó 13 días para recuperar sensaciones y tono físico. La única duda es Copete, que viajará, pero no sé si jugará. A Omar Mascarell no le hemos podido recuperar de su fascitis plantar. Es una lesión muy fastidiosa. Quien tiene muchas posibilidades de jugar es Nastasic, que ha entrenado muy bien».

El míster también se ha referido a los internacionales convocados con sus selecciones. «Contento de que Muriqi haya marcado y una pena que Rajkovic y Valjent no hayan podido jugar». Respecto al delantero centro y los altercados en Rumanía y su expulsión, ha dicho: « Él está muy orgulloso de ser kosovar y en el viaje a Vigo hablaremos de lo que sucedió allí. Por lo demás, está muy bien». El otro ariete extranjero del equipo, el canadiense Larin, va mejorando su rendimiento según Aguirre, « Ahora va al 80 por ciento. Está cerca de lo que queremos. Es tímido, pero trabajador y poco a poco se está integrando y nos va a dar mucho». Del Celta, Javier Aguirre ha destacado ser «un equipo ordenado, muy organizado en defensa, pero también en ataque. Va a ser muy complicado. Aprecio mucho a Rafa Benítez y a la Liga le viene muy bien. Es maestro para muchos entrenadores jóvenes. Somos dos equipos que jugamos parecido con 5-2-3. Sus debilidades en el juego aéreo pueden ser nuestra fortaleza y los duelos individuales van a ser fundamentales».

Aguirre ha reiterado que «no podemos dejar puntos de la forma en la que lo hemos hecho. No podemos ser blandos como ante el Villarreal. Reconozco que no tenemos mucha llegada, variante ni gol, pero tenemos que ser un equipo que luche, reconocible…». Respecto a Sergi Darder ha confirmado su titularidad y ha mostrado su deseo de encontrarle su sitio «a él y a los otros ocho que han venido en esta pretemporada». El técnico también ha agradecido a la propiedad y a la directiva «la tranquilidad con la que me dejan trabajar a pesar de que el inicio de la temporada no ha sido el deseado, pero esto es muy largo y aún estamos en septiembre».