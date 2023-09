La reforma de Son Moix está permitiendo que el estadio sea por primera vez un campo de fútbol en mayúsculas, pero existen lagunas que impiden en según qué zonas disponer de una cómoda visibilidad. Es lo que sucede por ejemplo a los espectadores que han pagado su abono en tribuna descubierta y que tienen su asiento en la primera fila, justo delante del murete levantado durante la reforma.

Andreu Garau, un socio del Mallorca de toda la vida, explica que desde que el club se instaló en Son Moix él ha sido fiel a esa ubicación en el campo, pero ahora tiene un problema grave y es que no ve el campo completo a no ser que se pase todo el partido medio incorporado en su asiento. El problema, explica, lo tienen las personas de una talla normal, que no son muy altas. «No puedo ver el partido sentado con la espalda en el respaldo porque si lo hago me pierdo mucha visión del campo. Mi nieto, que es todavía menor y más pequeño, solo ve la pared -imagen inferior-. No sé, igual ahí habría que haber orquestado otra solución como por ejemplo esos paneles transparentes especiales que hay en muchos campos para evitar este tipo de inconvenientes», explicaba este abonado.

«Hemos pagado una importante cantidad de dinero y solo vemos una parte del campo a no ser que nos pasemos el partido incorporados a nuestro asiento o nos cambiemos a otro, pero esta no es la solución», explicaba. «Las personas que tienen una estatura mayor no tiene ese problema, pero en mi fila, la gran mayoría de los abonados que ahí estamos tenemos el mismo inconveniente. Es un problema», afirma.

La queja por esta situación se ha trasladado al club a través de un mensaje de correo electrónico con la respuesta de que se tomará nota y se comunicará al departamento que corresponda. Sin embargo, ya han pasado dos partidos, el que se jugó contra el Villarreal y recientemente ante el Ahtletic Club y por el momento todo sigue igual. El muro recién construido eclipsa el fútbol para parte de los seguidores de la tribuna descubierta, sobre todo sin son niños o personas de una estatura media y que deben o buscar un asiento libre o pasarse el partido prácticamente erguidos.