Real Mallorca-Athletic: Un partido para empezar a levantarse

Ahora que la Liga va a tomarse un respiro, al Real Mallorca se le presenta una buena oportunidad para levantarse. Metido en la parte de atrás de la clasificación tras dos derrotas encadenadas, el equipo de Javier Aguirre vuelve a su refugio en busca de alivio y puntos con los que empezar a llenar la despensa. Solo dos días después de cerrar con llave una plantilla que ha cambiado a una tercera parte de sus inquilinos, recibe este domingo a un Athletic sin cargas y bien posicionado a la caza de una victoria que le haga más llevadero el parón. En el caso contrario, se pasará otras dos semanas dentro de una jaula (Son Moix, Movistar LaLiga, 16.15 horas).

El Mallorca llega a esta cuarta jornada con más músculo. En los últimos días del mercado ha repescado a Matija Nastasic para coser parte de ese agujero que se le abrió en el centro de la defensa cuando se lesionó el tobillo de Raíllo y le ha dado una última capa de cemento a la portería con la incorporación de Iván Cuéllar. Dos entradas con las que el técnico gana en profundidad, pero que no alcanzarán hoy el terreno de juego. El serbio viene bien —según el propio técnico—, pero seguramente no tanto como para ser titular contra el Athletic, por lo que todo apunta a que la defensa será la misma que jugó en Granada: con Valjent plantado en el eje, Gio González a su derecha, Copete a su izquierda y Toni Lato y Pablo Maffeo recorriendo las orillas.

Hay dos posibles cambios en el once mallorquinista que se dibujan partir del centro del campo. El primero, obligado. Aguirre desvelaba este sábado que Omar Mascarell, titular en las tres primeras jornadas, arrastra una fascitis plantar que mantiene entre interrogantes su acceso al once. Si no está al cien por cien, lo más normal es que entre Samú Costa. El portugués ha ofrecido un buen nivel entrando desde el banquillo y la semana pasada acercó al Mallorca al empate con su primer gol. Para completar el centro del campo, Aguirre puede elegir entre Sergi Darder, Manu Morlanes y Dani Rodríguez.

La otra gran novedad debería ser la primera titularidad de Cyle Larin. El canadiense, hasta ahora muy fuera de forma, no ha dejado de generar casi nunca sensación de peligro y según dejaba caer el propio Aguirre, se encuentra ante su primer gran ocasión. Aún le falta carburante para aguantar los noventa minutos, pero el técnico sabe que puede ser un punto de apoyo importante para un Muriqi con el punto de mira desviado.

El Athletic aspira en Palma a un triunfo que le consolidaría en posiciones europeas y que acude a Son Moix con un gran reclamo: Iñigo Ruiz de Galarreta. El eibarrés volverá a encontrarse con una afición que le adora y a tirar desde el centro del campo de un equipo que viene de cosechar seis puntos seguidos. Galaxy ha sido uno de los más destacados del inicio de curso rojiblanco junto a Unai Simón y los Williams.

Oihan Sancet, sancionado la semana pasada, regresará al once del conjunto vasco, en el que seguirán Mikel Vesga, Iñigo Lekue, Imanol, Vivian, Paredes o Gorka Guruzeta, que está ayudando al equipo con sus goles.