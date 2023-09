Javier Aguirre: «Estamos en el camino correcto»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, comparecía este sábado ante los medios de comunicación en Son Bibiloni para analizar el partido de este domingo, en el que su equipo recibirá en Son Moix al Athletic. El mexicano cree que pese a los dos últimas derrotas el cuadro balear está «en el camino correcto» y valora positivamente el mercado de fichajes, que le deja una plantilla en la que cuenta con dos jugadores por posición.

«Eso no se sabe hasta el final, las evaluaciones se hacen en mayo», decía Aguirre al ser cuestionado por cómo queda el Mallorca tras los cambios del mercado. «Se fueron ocho jugadores y vinieron otros ocho, así que el equipo es diferente. Estamos intentando encontrar el punto por el que llegar al mejor rendimiento. Varios futbolistas no hicieron pretemporada y tres por los menos no entrenaban con equipos regularmente. A Darder, Nastasic y Larin hay que meterlos en ritmo y eso se hace jugando. Estamos en la búsqueda de las posiciones donde mejor rendimiento podemos sacar a a gente que llegó», apuntaba.

Aguirre da por bueno el fichaje de Nastasic y confirma que el serbio llega para jugar en el centro de la defensa y cubrir la baja de Antonio Raíllo. «Lo conocemos y nos conoce. Estoy contento con él y con la gente que vino, en general. Lo trajimos para cubrir la baja de Raíllo porque la parte izquierda está cubierta con Copete y Van Der Heyden. Viene para jugar por dentro, es la idea. Y llegó bien, sorprendentemente delgado. Estaba entrenando con un equipo en Serbia y vino mejor que la primera vez. Está fino, entrenó bien. No desentonó nada.

El entrenador mexicano considera que al equipo no le falta nada. «Se hizo un buen trabajo y ahora hay que reflejarlo en el campo, armar un buen bloque para empezar a sumar y seguir en linea ascendente», deslizaba.

Sobre la llegada de Iván Cuéllar, que llegaba esta semana para cerrar la portería, Aguirre justificaba su incorporación: «Difícilmente me meto yo en dar nombres, porque nunca lo he hecho. Sí que digo las necesidades que tiene el equipo. Leo (Román) tenia muchas ganas de jugar y era justo que lo hiciera y se fue a buscar minutos. Pere Joan y Quevedo son jóvenes a los que les falta jugar y el salto a Primera División es muy grande. Rajkovic estuvo tocado y ahí me di cuenta de que estábamos un poco justos. Le dije a la directiva que buscara a alguien con experiencia para el rol de tercer portero, aunque eso no significa que no pueda subir al dos o al uno. Yo digo las necesidades por puesto y ellos deciden, aunque también el dinero es importante», comentaba.

En cuanto a la marcha del equipo, Aguirre es optimista más allá de los resultados: «Para mí sería muy fácil excusarme en el infortunio o en el árbitro. Me ha faltado encontrar la posición y sistema de juego adecuado, nos ha faltado tiempo de entrenamiento. No es culpa de nadie, es lo que es. En Las palmas jugamos bien sin más, contra el Villarreal estuvimos mal y en Granada dimos un pasito. Creo que vamos por el camino correcto, aunque hay que hacer un equipo reconocible lo antes posible. Contra el Athletic será importante dejar buenas sensaciones. Si juegas bien y el rival te supera o fallas un penalti, ¿qué haces? Me gustaría irme al parón con buenas sensaciones y, si sumamos, mucho mejor».

Aguirre confirmaba además que tiene la duda de Omar Mascarell, que arrastra una fascitis plantar y Cyle Larin ya está para jugar de inicio. «Llevaba 25 días sin hacer nada cuando llegó. Si juega de inicio lo exprimiré», reconocía.