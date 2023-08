Javier Aguirre: «No podemos salir dormidos como frente al Villarreal»

Toque de atención de Javier Aguirre en la víspera del encuentro del sábado frente al Granada en el nuevo estadio Los Cármenes. «No podemos salir dormidos, sin entusiasmo como frente al Villarreal. Fuimos un equipo desdibujado. No podemos repetir esta imagen tan mala», ha reconocido el preparador. Aguirre ha avanzado que tiene a toda la plantilla disponible salvo Raíllo, operado esta semana del tobillo y que estará varios meses en el dique seco. «Larin no participó en toda la sesión del martes por un problema gastrointestinal, pero ya está plenamente recuperado». A Aguirre lo que más le preocupas es dar una imagen de equipo. «Por lo menos tenemos que tener ese ensamble, aunque algunos jugadores no hayan estado con nosotros en la pretemporada. No nos podemos descomponer como equipo», ha explicado.

Ante la falta del central y capitán Raíllo, el míster argentino lo ha dejado claro. «Si antes de la lesión nos hacía falta un central, ahora es sí o sí y Pablo (Ortells, director de Fútbol) se está moviendo a marchas forzadas. La baja de Antonio es muy importante porque hace mejores jugadores a los que les rodean, aunque no se puede dar un porcentaje de cómo afecta al equipo porque no es algo tangible. Lo que sí está claro es que se nota su ausencia y su presencia». De todas formas, Aguirre ha querido dejar claro que «el Mallorca no depende de un único jugador. Ni de Raíllo, ni de Muriqi cuando se lesionó». Para suplir al central cordobés, Gio o incluso Omar Mascarell cuentan con más papeletas que Van der Heyden. «Él está acostumbrado a jugar con defensa de cinco, pero no en el centro y al ser un zurdo cerrado no lo veo ahí». En cuanto a Sergi Darder y su acoplamiento al sistema, Aguirre ha sido tajante: «Él ha tenido dos descensos a Segunda con el Espanyol. El objetivo de los equipos de mitad hacia abajo de la tabla es no descender. Entonces, en cuanto al estilo de juego ya veremos si funciona si se está en Segunda o en Primera».

Respecto al rival, Aguirre no escatimó elogios para el equipo andaluz. «Los equipos de Paco López juegan muy bien al fútbol. Además de Uzuni, tienen dos jugadores muy importantes como son Melando y Callejón, que hacen un gran trabajo entre líneas y hacen que te confundas. No merecen llevar 0 puntos. Ante el Rayo jugaron muy bien y tuvieron muchas ocasiones y en el primer partido frente al Atlético de Madrid no lo hicieron mal, pero el Atlético tiene mucha pegada y en su casa es prácticamente inexpugnable». Aguirre también recordó el antecedente más reciente entre ambos equipos, cuando el Granada le endosó hace dos temporadas un 2-6 a falta de tres jornadas que le hizo estar con pie y medio en Segunda. «Fue la peor derrota que recuerdo. Y en la primera vuelta nos habían metido otros cuatro, diez goles en dos partidos. Tremendo».

El entrenador mexicano también ha hablado de otros temas de actualidad como la marcha del exjugador del Celta Gabri Veiga a Arabia o del ‘caso Rubiales’. En cuanto a la perla gallega Aguirre mostró su disgusto y abogó por que haya algún tipo de límite o control para evitar esta fuga de jugadores de las ligas europeas al país árabbe. En cuanto a la polémica con el todavía presidente de la Federación Española de Fútbol, Aguirre censuró la «actitud reprobable a todas luces» de Rubiales, pero lamentó que esta polémica haya quedado en segundo plano el Mundial logrado por las jugadoras. «Se debería hablar más de Paredes, de Cata, de Aitana, que ha sido elegida la mejor jugadora…», opinó el entrenador del Real Mallorca.