El Real Mallorca ha perdido el primer partido de la temporada. El once de Javier Aguirre ha caído por la mínima (0-1) por culpa de un gol de Gerard Moreno a los 62 minutos de juego al que no supo responder el equipo bermellón. Los de Aguirre tiraron la primera parte a la basura dando el balón al rival, el juego y la iniciativa. En la segunda, la salida de Darder y Samu Costa permitió a los rojillos tener más presencia en el campo rival, pero con el marcador en contra el rival se defendió con orden y frenó las iniciativas del conjunto balear.

La primera parte fue de esas de las de toda la vida en esta época moderna. El Mallorca atrás y el rival atacando. A nadie le sorprendió porque Aguirre en la rueda de prensa no mitió cuando dijo que el plan de partido era darle el balón al Villarreal y a partir de ahí esperar algo en forma de regalo o error del contrario. Y eso hizo el Mallorca, matar el partido. El técnico dejó a Darder en el banquillo porque no lo ve todavía para noventa minutos y también a Samu Costa. Con Morlanes y Mascarell la sala de máquinas estuvo totalmente huérfana de magia. Había trabajo, pero no fluidez. Por esa zona tan importante del campo no pasó nada y cuando sucedió algo fundamentalmente ocurrió en el área del Mallorca. En el del portero Jörgensen más allá de un par de acciones invalidadas por falta o fuera de juego no hay nada que salvar.

Las dos primeras partes de esta temporada dejan claro el tratado de intenciones del mexicano. Quien quiera diversión que vaya al cine a ver la nueva entrega de Misión Imposible porque por ahora el tedio manda. El Villarreal trató de amar el juego una y otra vez, pero se encontró por momentos con casi once jugadores del Mallorca en su campo dispuestos a salir a la contra. El problema es que no había brújula en ese primer tiempo. Tampoco luces. Y como todo en esta vida cuando va mal es susceptible de empeorar, empeoró. Antes del descanso Antonio Raíllo se torció un tobillo y abandonó el campo dando entrada a Gio. Pero futbolísticamente nada. Muriqi se desesperaba perdiéndose por la línea del centro del campo y Amath sencillamente motivaba que el Mallorca jugaba con diez. No es hombre para salir de inicio. Aguirre tal vez no lo ve, pero seguro que alguno de sus cien ayudantes se lo hará notar. Baena a los treinta minutos tras ganar espacio entre la defensa y tirar el balón fuera y diez minutos después de un tiro de larga distancia que salia fuera, pero que Rajkovic desvió a corner fueron las oportunidades más claras del partido.

Un par de carreras más desesperadas que otra cosa de Jaume Costa y Maffeo resumieron el pobre bagaje ofensivo rojillo. La lesión de Raíllo dejó un vacío total en la grada y el equipo. Era una acción grave y el tobillo sufrió mucho. Se presumía lesión que podía revestir gravedad y eto siempre te deja con el alma encogida. El colegiado hizo le que mejor podía hacer, pitar el final y empezar otra vez.

Aguirre volvió a hacer lo mismo que hizo ante La Palmas. Resulta curioso esto del fútbol. Toda la semana de pruebas para teminar reduciéndolo siemrpe a lo mismo. Darder y Samu entraron por los desaparecidos Morlanes y Amath. Restaba por comprobar si el conjunto rojillo podía dar ese paso adelante y ser algo más agresivo en la presión y valiente en ataque.

Pero el Villarreal mandaba en el campo en parte gracias a la inercia del primer tiempo. Avisó a los 52 minutos con un gol anulado a Gerard Moreno por ayudarse de la mano para marcar, pero diez minutos después, de nuevo el atacante del Villarreal no falló en una jugada de saque de esquina. El balón rebotó en Muriqi y desvió la intención de rechace cómodo de Rajkovic. El balón cayó a los pies de Moreno que solo tuvo que empujar.

A partir de ahí el once de Aguirre intentó ser protagonista del juego y el plan pasó de ser un equipo comparsa e invitado a la fiesta a tener que mostrar intenciones y fútbol. Con Muriqi y Larin delante puso en funcionamiento el juego directo, pero ni así ni tampoco a balón parado se hizo la luz. Larín la tuvo en el 89, pero su disparo salió fura por poco. Rajkovic salvó el segundo en un disparo de Copoue y sostuvo a su equipo en los minutos finales. Pero ayer no hubo opciones, ni fútbol ni opciones. El Mallorca salió a verlas venir y terminó abofeteado. Suele pasar de vez en cuando.

Ficha técnica:

0 Real Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raillo (Giovanni González, minuto 46), Copete, Jaume Costa; Mascarell (Javi Llabrés, min. 72), Morlanes (Samu Costa, min. 1 de la segunda parte), Dani Rodríguez (Larin, min. 64); Amath (Sergi Darder, min. 1 de la segunda parte) y Muriqi.

1 Villarreal CF: Jörgensen; Foyth, Gabbia (Albiol, min. 67), Cuenca, Pedraza; Terrats (Capoue, min. 67) , Parejo, Baena (Comesaña, min. 79); Gerard Moreno (Denis Suárez, min. 79), Sorloth, Brereton (Akhomach, min. 79).

Gol: 0-1, min. 62: Gerard Moreno.

Árbitro: Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego).- Enseñó tarjetas amarillas a Mascarell (min. 1), Valjent (min. 73), del Mallorca; a Terrats (min. 49), Baena (min. 50), Comesaña (min. 84) del Villarreal.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la LaLiga EA Sports disputado en el estadio Son Moix ante 17.775 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del mallorquín Guillem Timoner, seis veces campeón del mundo de ciclismo en pista.- EFE