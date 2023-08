El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, calificó el encuentro de ayer como «el típico de inicio de la temporada en el que los equipos están ajustándose». El entrenador mexicano tuvo palabras de elogio para el equipo rival. «Me ha parecido un muy buen equipo, manejan muy bien la pelota y mantienen el bloque del año pasado que tan bien lo hicieron en Segunda. He felicitado al entrenador (Javier García Pimienta) por su trabajo».

Respecto al resultado, Aguirre lo considero como «justo. No creo que el equipo haya merecido más que el rival. Fallamos un penalti, pero es parte del juego». Aguirre se refirió al debut de Sergi Darder con la camiseta del Mallorca tras el descanso. «Nos la hemos jugado relativamente porque llegó el viernes a Mallorca y no ha entrenado nada con el grupo, pero todos sabemos de su calidad». Otro de los jugadores que entró en la segunda parteo fue Antonio Raíllo. «Con él buscamos sobre todo experiencia porque necesitábamos tener más el balón». Hasta el 31 de agosto el mercado de fichajes está abierto y el míster no ocultó su inquietud. «Ya me pasó en Leganés, donde perdí a dos jugadores importantes en el último momento, pero espero que no suceda. Con Darder la plantilla está bien. Si no hubiera venido él necesitábamos a otro de sus características, pero sé que no es fácil». Por último respecto al sistema de juego, lo dejó claro. «A mí me gusta mucho jugar con cinco defensas». Respecto a su rifirafe continuo con Sandro, Aguirre comentó: «Eso lo dejo para los micrófonos».

Sergi Darder fue la gran novedad del encuentro y debutó en la segunda parte. «El equipo ha competido muy bien y nos hemos merecido más. Estoy muy agradecido por la confianza porque llegué ayer (por el viernes) a las 2 de la tarde. En la primera parte ha sido un poco más para ellos, pero la segunda ha sido nuestra», explicó. En relación a sus sensaciones en el terreno de juego dijo: «Por una parte estoy jodido por haber dejado el club que me ha dado todo y tendré que explicarlo un día, pero volver a mi casa, con mis amigos es un lujo».