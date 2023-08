Javier Aguirre, tras el fichaje de Sergi Darder: «Estamos completos»

Javier Aguirre ha vuelto a hablar. El entrenador del Real Mallorca, que desde finales de la temporada pasada no comparecía en rueda de prensa, se ha puesto este viernes ante las cámaras y micrófonos de la sala de prensa de Son Bibiloni para analizar el verano bermellón, la construcción del nuevo proyecto y el inicio de temporada, que para su equipo se dará este sábado (19.30 horas) en Las Palmas. El mexicano asegura que está «contento» con lo que tiene y considera que tras el fichaje de Sergi Darder ya tiene todas lass piezas que necesita: «Estamos completos».

«Estoy contento con lo que tengo», explicaba Aguirre al repasar los movimientos de un mercado que le han traído al vestuario a Omar Mascarell, Toni Lato, Siebe van der Heyden, Cyle Larin, Samú Costa y Sergi Darder. Si no hay salidas, suficiente para afrontar el curso. O eso al menos asegura el Vasco, que en cualquier caso prefiere esperar a que el mercado se cierre del todo.

Aguirre también ha analizado la situación de aquellos jugadores que ya estaban en la plantilla y viven casos particulares. Uno de ellos es Antonio Raíllo, duda para este sábado por ese problema que arrastra desde hace meses en un dedo del pie. «Antonio está con nosotros. Ha tenido una oferta, pero le dije que quería que no saliera. Y lo entendió. Parece que ahora encontramos la solución a su lesión y a ver si acertamos con lo que tiene, porque es una pieza fundamental. Es duda para Las Palmas. Entre Raíllo, Valjent y Gio jugarán dos. El otro es Copete».

El técnico también confirmaba que además de Iddrisu Baba, que le pidió salir, ha hablado personalmente con Antonio Sánchez y Clément Grenier. «Antonio Sánchez lo lleva muy bien. Le dije que iba a tener menos participación, pero que si se queda a mí no estorba. Y tiene un comportamiento extraodrinario, está entrenando muy bien. Nueve de diez jugadores se hubieran hundido y me hubieran mandado a la mierda, pero él tiene caracter y personalidad. A Grenier le dijo que no cuento con él, porque creo que es mejor hacerlo así. Hable con Maffeo también y le dije que para mí es muy importante», aclaraba.

De cara al primer partido de Liga, Aguirre recuerda que Larin «no está para jugar los noventa minutos» y que espera a un Las Palmas que, por su condición de recién ascendido, es «doblemente peligroso». «Viene en una buena dinámica y será una prueba muy exigente para nosotros», destacaba el mexicano.