El Mallorca afina su puntería

El Real Mallorca solventó con suficiencia su segundo encuentro de preparación y venció 0-9 al filial del SV Ried, de la Tercera División austríaca. A diferencia del primer encuentro de preparación, el Mallorca sí aprovechó sus ocasiones. En el primer acercamiento con peligro Morlanes aprovechó un pase de Amath para batir de disparo cruzado a Stöger y en la segunda ocasión Abdón volvió a marcar como ya lo hizo el viernes tras una buena jugada combinativa que terminó con el centro de Miguelito al de Artà, que no perdonó cerca del área pequeña. Y el ‘9’ del Mallorca estuvo a punto de lograr el doblete si Stöger no realiza una gran parada tras su cabezazo a centro de David López desde la línea de fondo.

No le hacía falta apretar mucho al equipo de Aguirre para demostrar su superioridad ante un rival más flojo que el Union Gurten o, por lo menos, sin tanto ímpetu. Tras la pausa para la hidratación llegó el tercer gol. Y de nuevo por la banda izquierda como el gol de Abdón. En esta ocasión fue Miguelito quien porfió por el balón con dos jugadores locales y tras salir victorioso de la lucha, cedió el balón a Amath, quien fusiló por alto a Stöger. Antes del descanso, Morlanes centró al segundo palo a Jaume Costa y éste de cabeza la prolongó al otro poste donde Abdón sólo tuvo que empujarla. El ‘artanenc’ casi se va al vestuario con un ‘hat-trick', pero su disparo, tras un gran control con el pecho, fue atajado por el guardameta local.

Javier Aguirre, al igual que en el primer encuentro, cambió a todo el once y el inicio no pudo ser mejor porque en menos de tres minutos Muriqi ya llevaba un doblete. Luna, de penalti, Gayà y Llabrés acercaron al equipo bermellón a la decena de goles. El kosovar pudo logra el doble dígito pero su penalti se fue al poste. Partido de trámite ante un rival cuya poca resistencia hace que no sea fácil sacar conclusiones de enjundia.

Ficha técnica

SV Ried II: Stöger, Julian, Oguzhan, Wimmer, Sammer, Özdemir, Steinmann, Obernberger, Lukic, Aliiji y Niklas.

También jugaron: LuiShaoziyang, Velecky, Purkovic, Kordic, Mesic, Akcay, Samardzic, Kraft y Bernauer.

Real Mallorca: Greif, Morlanes, Abdón, Antonio Sánchez, Jaume Costa, Baba, Amath, Valjent, David López, Miguelito y Marcos Fernández.

También jugaron: Rajkovic, Lato, Mascarell, Copete, Muriqi, Dani Rodríguez, Maffeo, Gio González, Josep Gayà, Luna y Javi Llabrés.

Goles: 0-1, Morlanes, min. 3; 0-2, Abdón Prats, min. 11; 0-3, Amath, min.33; 0-4, Abdón Prats, min. 40. 0-5, Muriqi, min. 46; 0-6, Muriqi, min. 48; 0-7, Luna (penalti), min.58. 0-8, Josep Gayà, min. 67; 0-9, Javi Llabrés, min. 72.

Árbitro: Rene Felix Kettigruber. Amonestó al local Niklas.