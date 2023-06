Leo Román apunta al Oviedo

Leo Román, guardameta del Real Mallorca, tiene ya próximo destino y todo indica que será jugador del Real Oviedo con vistas a la próxima temporada. El portero, que se encuentra concentrado con la selección Sub 21 para disputar el Europeo, había manifestado su deseo de tener minutos lejos de la Isla ya que aquí Rajkovic le cierra la opción de ser titular.

El conjunto de Segunda División, un histórico como el Real Oviedo, será su destino para el próximo curso y donde confía en disponer de minutos que le permitan seguir creciendo en el fútbol profesional y regresar a la Isla con mayor recorrido y con opciones de hacerse con el arco bermellón.

Leo Román tiene unas características para triunfar enormes, pero necesita minutos y en el Mallorca, durante estas últimas tres temporadas, no ha tenido opciones de consolidarse en el arco y su actuaciones han sido casi testimoniales. El futbolista y el propio club bermellón, conscientes de la necesidad de no detener su progresión, han acordado la cesión a un club importante como el Oviedo y que esta pasada temporada finalizó en octava posición con 59 puntos, a ocho puntos del playoff.

Leo Román estará hoy en el primer partido ante Rumanía del Europeo Sub 21, aunque no formará parte del once titular.