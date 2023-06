César Montes, una prioridad para Javier Aguirre

César Montes, central del RCD Espanyol, es una de las prioridades de Javier Aguirre para el proyecto 2023-24 del Real Mallorca. En una entrevista concedida en su país a ESPN, el técnico bermellón ha asegurado incluso que el club balear ya había iniciado los contactos con el agente del futbolista, con el que ya trabajó en los Rayados de Monterrey y al que el descenso del conjunto perico podría allanarle la salida.

«Yo le dije a la directiva que me interesaba César. De hecho, entramos en contacto con su representante y hasta ahí lo dejé y me vine para acá. Está en la lista y es una prioridad por supuesto. César tuvo una gran temporada, le costó al principio como a todos y luego cerró muy bien más allá de qué es un gran profesional y un gran muchacho hasta goles hizo así que si sería un acertadísimo fichaje», comentaba el técnico del Mallorca. «Estamos buscando un central de pierna derecha que es lo que queremos pero está en la lista. Tenemos una lista de cinco o seis nombres y él está ahí por supuesto».

En ese sentido, ahora mismo Aguirre solo dispone de tres centrales confirmados para iniciar la próxima temporada (Antonio Raíllo, Martin Valjent y José Manuel Copete), ya que el futuro de los otros dos que había en la plantilla, Matija Nastasic y Dennis Hadzikadunic, está todavía por aclarar.

César Jasib Montes Castro (Hermosilla, 1997) llegó al Espanyol en el mercado de invierno tras disputar con su país el Mundial de Qatar. Y en solo medio campeonato ha conseguido asentarse en la defensa blanquiazul, con la que ha participado en una veintena de partidos en los que ha marcado tres goles. Antes de recalar en LaLiga, había desarrollado toda su carrera en los Rayados de Monterrey, donde trabajó con Javier Aguirre, Toni Amor y Pol Lorente.

En la misma entrevista a ESPN, Aguirre también se refiere a otros posibles refuerzos procedentes de su país. «Siempre hay mexicanos interesantes, el problema la mayoría de las veces es el tema económico. Acaba de haber una oferta de Chivas de seis millones de dólares por Luis Chávez, entonces es un mercado caro porque cuando preguntas por un jugador mexicano te piden dinero importante. César anda en los ocho millones de euros y no es fácil para un equipo como el nuestro, pero siempre se buscan soluciones, o lo que se pueda. Hay gente muy interesante en México que puede ir a Europa fácilmente», destacaba.

Por último, Javier Aguirre también hablaba de la supuesta oferta del América que salió a la luz cuando estaba a punto de renovar con el Mallorca. «Nunca hablaron conmigo», asegura. «Yo ya tenía todo hecho y cerrado con Mallorca, así que realmente no sé si fue cuestión de tiempo o no sé qué, pero cuando estuvo todo eso y cuando se vivió ese momento y ese par de semanas nunca entraron en contacto conmigo y fue después cuando ya todo estaba arreglado», dijo. «Nosotros somos entrenadores profesionales y hoy estás ahí y mañana no. Yo en mi carrera he estado en seis equipos españoles, tres equipos mexicanos, un equipo de Abu Dhabi... Son diez equipos y tres selecciones distintas y te quiero decir que nosotros en esto estamos abiertos a cualquier cosa», añadió.