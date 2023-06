La orquesta de Javier Aguirre

Javier Aguirre ha interpretado la sinfonía de la permanencia con una orquesta en la que han participado hasta 31 músicos diferentes. El entrenador mexicano, con una base muy amplia y una columna vertebral perfectamente definida, le ha terminado sacando todo el jugo posible al vestuario, ya que ha podido dedicar las últimas jornadas a repartir minutos entre los porteros y a dar la alternativa a algún canterano.

El armazón del Mallorca de la temporada 2022-23 salta a la vista. Además de Rajkovic, que llegó a la penúltima jornada siendo uno de los cuatro únicos futbolistas de la Liga que no habían salido en ningún momento del césped, el Vasco Aguirre ha articulado al equipo en torno a la verticalidad de Pablo Maffeo —el jugador de campo que más ha utilizado—, la pólvora de Vedat Muriqi, la magia de Kang In Lee y el liderazgo de Antonio Raíllo. Además de ser los que más minutos han acumulado en los últimos meses, también han sido los que más influencia han tenido en el juego. En el caso del Pirata, sin ir más lejos, ha aglutinado más del 40% de los goles del equipo (15 de 37) y ha firmado los números más abultados en ataque de los tres últimos lustros. Desde Dani Güiza, autor de 27 goles en 2008, nadie había tenido el punto de mira tan bien ajustado.

Rodeando en todo momento a ese puñado de actores principales hay otro grupo de actores secundarios que han resultado imprescindibles para hilvanar la trama de la salvación y cuajar otro final feliz. Como Jaume Costa, Martin Valjent, José Manuel Copete, Iñigo Ruiz de Galarreta o Dani Rodríguez. Cada uno en su rol, le han dado forma a unos números que a nivel colectivo han resultado concluyentes. De hecho, parece que el Mallorca haya retrocedido más de una década. Ha soterrado aquellos tiempos de oscuridad a los que dio paso el descenso de 2013 y ha recuperado algunas de las referencias de los tiempos de mayor bonanza: ha despedido la Liga entre los diez mejores y ha recopilado medio centenar de puntos pese a levantar el pie del acelerador, de forma lógica y natural, una vez que tenía asegurada la continuidad en Primera. Una categoría que se pasó seis temporadas seguidas sin pisar y que ahora va camino de convertir nuevamente en su residencia habitual.

Porteros

1. Predrag Rajkovic. 36 partidos jugados, 40 goles encajados. Ha sido el portero titular del Mallorca y con él bajo el larguero el equipo ha recuperado estabilidad en el área y mucha consistencia atrás. Se ha mostrado muy seguro desde el primer minuto que disputó con el conjunto bermellón exhibiendo seguridad, firmeza y reflejos felinos. Todo un acierto.

2. Dominik Greif. 1 partido jugado, 3 goles encajados. No ha tenido protagonismo esta temporada y siempre ha estado a la sombra de Pedrag Rajkovic. Tiene talento y cualidades bajo la portería y las lesiones han sido su gran talón de Aquiles. Se fichó al serbio para asegurar bien el arco y eso jugó en su contra. Resta por saber qué hará de cara a la próxima temporada.

3. Leo Román. 1 partido jugado, 0 goles encajados. El problema de los porteros es que solo juega uno Aguirre, contrariamente a lo que hizo en su día Luis García, ha sido conservador en este sentido y ha jugado siempre con Rajkovic. Disputó el último partido y ha sido convocado con la sub’21. Un gran portero, con enorme proyección, pero sin minutos. Defensas

4. Pablo Maffeo. 35 partidos jugados, 2 goles. Ha sido un futbolista muy regular durante la temporada jugándolo prácticamente todo. Por la banda derecha se ha convertido en un futbolista fundamental y el despliegue físico que ha realizado ha sido sobresaliente. Bien en defensa y con capacidad de morder en ataque. Ha demostrado su fiabilidad.

5. Gio González. 15 partidos jugados, 0 goles. Es innegable que durante esta temporada ha ido de menos a más y sobre todo cuando ha jugado de central la verdad es que ha cumplido con creces. La lesión a final de temporada le impidió tener más minutos en el once titular. Se puede confiar en él y es un jugador muy válido para el proyecto que viene.

6. Martin Valjent. 30 partidos jugados, 0 goles. Una temporada más ha sido un futbolista fundamental para el Mallorca, un referente en la defensa y un jugador fiable por encima de todo. Ya le ha tomado la medida a la categoría y al sistema del entrenador y ha crecido hasta convertirse en un jugador fundamental para el equipo. Un defensa de cinco estrellas.

7. Antonio Raíllo. 31 partidos jugados, 2 goles. Ha vuelto a ser el líder del equipo y el ‘jefe’ de la defensa del Mallorca. Cuando él no está el equipo nota su ausencia por lo mucho que aporta, sobre todo de presencia y seguridad en el juego defensivo. Salvo cuando ha estado lesionado o sancionado lo ha jugado prácticamente todo. Es insustituible.

8. José Manuel Copete. 28 partidos jugados, 1 gol. Ha sido una de las grandes sensaciones esta temporada. Es cierto que en según qué partido arriesgó más de la cuenta llegando sufrir alguna expulsión perfectamente evitable. Pero más alla de esto, el jugador ha estado muy bien en su primer año en la máxima categoría. Aprobado alto.

9. Dennis Hadzikadunic. 8 partidos jugados, 0 goles.Llegó en el mercado de invierno y como casi todos los que aterrizaron por aquellas fechas terminó lesionado. Le costó mucho entrar en el equipo y cuando lo hizo no brilló especialmente. Algo lento y poco preciso. No está preparado para la Primera División. Queda por ver si va a seguir o no.

10. Matija Nastasic. 14 partidos jugados, 1 gol. Participó en catorce partidos y hay una opción para que pueda continuar en la Isla. También fue de menos a más, pero cuando pudo consolidarse en el equipo se lesionó y dejó de jugar las últimas jornadas. Anotó un gol en el Metropolitano. Central expeditivo y que puede ser válido para el futuro proyecto.

11. Jaume Costa. 32 partidos jugados, 0 goles. Un valor seguro por el costado derecho. Sube y baja hasta que las piernas se lo permiten y nunca da ningún balón por perdido. Todo pundonor y capacidad de sacrificio. Es un jugador de esos que tienen mucho recorrido y que no entiende de partidos sin intensidad. Está pendiente de la renovación.

12. Ludwig Augustinsson. 4 partidos jugados, 0 goles. Llegó en el mercado de invierno y tapó algún que otro agujero en un momento concreto de la temporada. Cuando tuvo la oportunidad de consolidarse en el equipo se lesionó y finalmente ha pasado sin pena ni gloria. Tiene dotes de buen futbolista y podía ser un jugador válido como alternativa.

13. Franco Russo. 3 partidos jugados, 0 goles. En el mercado de invierno se marchó al Ludogorets para tener más minutos y avanzar en su carrera. Hasta ese momento fue entrado de forma intermitente y tratando de consolidarse en el once, pero sin llegar a agarrar un puesto en el eje de la zaga. Buen central con capacidad para seguir creciendo.

14. Braian Cufré. 5 partidos jugados, 0 goles. Se marchó del Mallorca en el mercado de invierno y no tuvo un mal destino ya que se fue al New York City F. C. Hasta ese momento no tuvo excesivas oportunidades para brillar y cuando jugó tampoco tuvo oportunidad de mostrar sus virtudes. Todas las partes estuvieron de acuerdo en finiquitar la relación.

15. Josep Gayà. Ha salido a jugar en partidos muy comprometidos esta temporada y esto siempre tiene que valorarse en su justa medida. Es un central de futuro y con muy buena disciplina. Sacrificado y con capacidad para seguir creciendo. Necesita, eso sí, de minutos y posibilidades de demostrar de lo que es capaz.

Centrocampistas

16. Iddrisu Baba. 29 partidos jugados, 0 goles. El jugador de Ghana ha alternado momentos regulares con otros más brillantes, pero en general no ha sido la mejor temporada. Eso sí, no se le puede negar su esfuerzo y capacidad de sacrificio. Es un futbolista que lo da todo y en ocasiones le toca hacer un trabajo excesivamente gris. En general, aprobado.

17. Iñigo Ruiz de Galarreta. 30 partidos jugados, 0 goles. Ha sido un jugador de muchísimo valor esta temporada y ha tomado el testigo que dejó Salva Sevilla. Valiente y por momentos duro, el jugador ha sido la brújula del Mallorca en la sala de máquinas. El equipo llegó a tener una dependencia fuerte de él ya que cuando no estuvo lo notó mucho a faltar.

18. Dani Rodríguez. 35 partidos jugados, 3 goles. El Mallorca tiene en él otro valor seguro. Un futbolista de muchos quilates con una capacidad de trabajo y sufrimiento descomunal. En según qué fases de la temporada no alcanzó su mejor nivel, pero cuando lo hizo fue un futbolista insustituible. Vertical, con llegada y con gol y muy implicado.

19. Antonio Sánchez. 32 partidos jugados, 0 goles. Fue alternando titularidades y suplencias y eso siempre es un hándicap para cualquier futbolista. Cuando estuvo en el campo cumplió incluso en los partidos donde tuvo que sacrificarse y actuar de lateral. Un futbolista con el que siempre se puede confiar porque su progresión es magnífica.

20. Clément Grenier. 21 partidos jugados, 0 goles. Pese a lo poco que aportó participó en 21 partidos esta temporada. No fue ni decisivo ni brilló el tiempo que estuvo en el campo. Se ve que ha sido un futbolista con recorrido y que ha jugado en la élite, pero con el paso de los años ha perdido esa continuidad en su juego. Su rendimiento ha sido bajo.

21. Rubén Quintanilla. 1 partido jugado, 0 goles. Tuvo minutos en el partido contra el Barcelona y esto siempre son palabras mayores. Un canterano que es del agrado de Javier Aguirre y que está en un gran club para poder seguir creciendo. Se espera mucho de él.

22. Manu Morlanes. 12 partidos jugados, 1 gol. Es uno de los fichajes más importantes con vistas a la próxima temporada porque, al margen de que el club refuerce la sala de máquinas, su participación va a ser muy importante y en un espacio fundamental para elaborar fútbol. Este curso ha sido protagonista en la parte final y ha demostrado su talento.

23. Rodrigo Battaglia. 15 partidos jugados, 0 goles. No se le puede negar su implicación el tiempo que permaneció en el Mallorca, pero la falta de continuidad y su intermitencia en el juego terminó con el futbolista fuera del Mallorca. Jugador que siempre intentó tener minutos y ayudar al equipo a tener más solidez en la zona ancha.

24. Lago Junior. 5 partidos jugados, 0 goles. Finalizó en invierno su etapa con el Mallorca y fichó con el Málaga, club donde no pudo evitar el descenso a Segunda B. Siempre estuvo implicado y trató de tener minutos. Estuvo en todo momento apoyando al equipo y su marcha fue sentida por la afición ya que ha sido un futbolista muy querido.

25. Javi Llabrés. 1 partido jugados, 0 goles. No ha explotado en el primer equipo, pese a que apunta maneras. En el mercado de invierno fue cedido al Mirandés para seguir creciendo. Extremo de calidad y capacidad de asistir con precisión. Sin duda será un futbolista con valor de cara al futuro. Un producto de la cantera que tiene mucho talento.

Delanteros

26. Tino Kadewere. 15 partidos jugados, 1 gol. No ha ofrecido prácticamente nada. Pese a que Javier Aguirre le dio minutos y trató de gustar, pero no ha aportado ni fútbol ni juego. No se adaptó al fútbol del Mallorca y la Primera División le vino muy grande. Las veces que estuvo en el campo no dejó huella, aún así ha sido cinco veces titular.

27. Amath Ndiaye. 28 partidos jugados, 2 goles. Brilló en una fase muy corta de la temporada y un jugador de su nivel tiene que tener más continuidad en todo lo que hace. Es cierto que la lesión en el pie le ha perjudicado mucho y le costó tomar la forma y conseguir otra vez esta chispa y punta de velocidad que le hace tan característico.

28. Kang In Lee. 36 partidos jugados, 6 goles. Ha sido su gran año, sobre todo desde el mercado de invierno hasta final de temporada. Ha demostrado un fútbol de muchos quilates, de ahí que haya levantado el interés de muchos equipos. Ha sido un jugador extraordinario en todos los sentidos, aguerrido, valiente y decisivo esta temporada. Sobresaliente.

29. Abdón Prats. 26 partidos jugados, 1 gol. Pocos minutos para un jugador de su compromiso y calidad. Marcó un gol clave para conseguir tres puntos ante el Valladolid en Son Moix, pero el sistema de Aguirre de jugar con un solo punta le ha castigado en exceso. Sin embargo, es un futbolista de mucho valor tanto futbolístico como emocional.

30. Ángel Rodríguez. 17 partidos jugados, 1 gol. Participó en diecisiete partidos y anotó un gol. Al final Muriqi ha sido el titular y el sistema lo variaba muy poco Aguirre. En según qué momentos jugaba con dos puntas, pero solo era en situaciones de máxima necesidad. Ha sido profesional y al igual que Abdón ha tratado de hacerlo lo mejor posible cuando le tocó jugar.