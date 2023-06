Javier Aguirre ha celebrado el papel del equipo esta temporada manifestando que el objetivo en el arranque del curso no era finalizar en una posición tan alta. El Mallorca ha sido noveno con cincuenta puntos. «Es importante haber terminado con tantas porterías a cero, porque eso habla del compromiso de los jugadores. No es fácil ir detrás de la pelota, del rival, hace falta mucha humildad porque todos quieren jugar bonito e ir al ataque. Y lo mejor –dijo el técnico– era cerrar la puerta. Hablamos, soy mucho de recibir información del jugador y me dijeron que estaban cómodos todo el año y a juzgar por los resultados no estavu mal. Hicimos goles, el equipo estuvo por encima de sus expectativas y hablo de la humildad de los jugadores no hay entrenador sin jugadores.

«No era nuestro objetivo estar novenos, el reto era la permanencia y pelearnos con cinco o seis equipos, pero nos salvamos hace cuatro o cinco partidos. Tuvimos diez victorias en casa, le ganamos al Madrid, al Atlético, perdimos por la mínima contra el Barcelona y el Sevilla, estuvimos muy serios en cada jornada y a juzgar por los últimos acontecimientos, con las amarillas, las lesiones, las suspensiones, al final salvamos los papeles y nos metimos novenos, pero no era el objetivo central», manifestó el entrenador del Mallorca.

Sobre el proyecto de la próxima temporada, el entrenador dijo que se queda porque le convence el plan deportivo, pero sobre todo porque se encuentra muy bien en Mallorca. «Me dijeron que había altas y bajas y no me meto en la planificación de los equipos, nunca lo he hecho y no lo haré jamás. Estoy convencido de seguir aquí porque son de las cosas que te hacen pensar que estás en el sitio correcto, sentir el cariño de la afición. Si te quieren en un sitio, porqué te tienes que ir más allá a buscar otras cosas», indicó el entrenador del Mallorca.

Respecto al proyecto para la próxima temporada, el entrenador prefiere esperar a manifestarse. «Sobre el objetivo de la próxima temporada, no tengo respuesta, depende mucho del equipo, de altas y bajas de la pretemporada, que te respeten las lesiones. Es pronto y yo soy bastante precavido, no me gusta echar las campanas al vuelo y voy partido a partido y semana a semana y me ha funcionado, es lo más sensato», dijo. El técnico finalizó felicitando a Kang In Lee. «Le felicité porque a principio de temporada tenía que dar ese salto y me cogió la palabra y me alegro mucho por él», declaró el entrenador, asumiendo lo que parece una marcha inevitable.