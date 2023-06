No sé si a ustedes les ocurre lo mismo pero yo hace tiempo que dejé de cumplir años para pasar a celebrar temporadas. ¿Cuántos años tienes?, me preguntan en ocasiones, y yo suelo responder, «¿en Primera o en Segunda?» Porque no es lo mismo cumplir en una o en otra. En Primera te sientes joven y en Segunda se te va media vida.

También es cierto que en Primera hay años en los que te caen diez de golpe como ocurrió a final del curso pasado, pero en temporadas como esta la calma y la tranquilidad del final te devuelven lo robado y vuelves a sentirte joven y dispuesto a vivir otra temporada más entre los mejores de la Liga. La permanencia es como un trofeo para el mallorquinismo y llegar a la última jornada pendiente de los fuegos artificiales es un éxito de todos y cada uno de los estamentos del club. Tiempo habrá para hablar de los que vendrán. Hoy el espacio es para los que han logrado que la temporada que viene sigamos viendo fútbol de Primera.