Kang In Lee-Muriqi: el arma letal del Real Mallorca

Cerca del 60 % de los 34 goles anotados por el Real Mallorca en las 36 jornadas del campeonato llevan la firma de Vedat Muriqi y Kang In Lee, una de las parejas más desequilibrantes del campeonato y que han firmado 20 tantos. El delantero centro kosovar selló el triunfo del pasado jueves ante el Valencia después de recibir la quinta asistencia del coreano en la temporada de su confirmación. Muriqi, que el curso pasado ya fue el máximo realizador del equipo bermellón pese a llegar en el mercado de invierno (marcó 5 goles, los mismos que Salva Sevilla), acumula ya 14 dianas y en apenas una campaña y media se ha situado entre los mejores goleadores del Mallorca en la máxima categoría. Kang (un gol el curso anterior) suma 6 tantos, cinco pases de gol y sobre la mesa de sus agentes se acumulan las ofertas.

La dupla comenzó a dar las primeras muestras de su peligrosidad en la tercera jornada. Un gol de la pareja supuso la primera alegría del curso en Vallecas y el estreno realizador de Kang, que en la tercera semana de la temporada ya había igualado su marca de todo el curso anterior. Javier Aguirre le había pedido en verano que necesitaba dar un paso adelante y el coreano comenzaba a demostrarlo desde el arranque.

Muriqi, después de anotar dos goles estériles en las derrotas ante el Betis en casa o en el Santiago Bernabéu ante el Madrid, marcó varios goles terminales, de esos que tienen una relación directa en la clasificación porque suponen puntos. Marcó de penalti en el Martínez Valero para prender la mecha de cinco jornadas consecutivas viendo portería que se truncó con el parón del Mundial y que elevó al kosovar hasta los 8 goles antes de la cita de Qatar.

Durante esa racha, Vedat colaboró de forma activa para que el Mallorca encadenara una racha casi perfecta de tres victorias y un empate (diez puntos sobre 12 posibles) que le dejó en la zona noble de la clasificación.

El regreso del parón tras el Mundial provocó un parón en la marcha triunfal del equipo y también en el aspecto individual de las dos piezas más determinantes en el ataque bermellón. Muriqi permaneció siete jornadas consecutivas sin marcar para romper esa sequía en el choque ante el Villarreal (4-2) y en el partido siguiente en Cornellà con un golazo –el mejor con la camiseta del Mallorca según el mismo– que no sirvió para nada.

Cambio

En la jornada 25, Kang In Lee comenzó a asomar la cabeza para relevar a Muriqi a la hora de acaparar los elogios y los focos con el gol del empate frente a la RealSociedad.Un par de jornadas después, en un duelo dramático, Muriqi escogió el mejor momento para marcar su primer doblete con la casaca bermellona. Fue en Zorrilla y al kosovar no le tembló el pulso para sellar el valiosísimo empate desde los once metros en el minuto 94.

Un tanto de Amath en Balaídos, clave para que el grupo balear se alejara de problemas y de la zona baja, hizo de ‘puente’ entre el doblete de Muriqi y el que logró Kang In Lee en casa ante el Getafe en otro duelo a vida o muerte. El coreano sentenció al equipo madrileño para impulsar a los rojillos y sellar una victoria con sabor a salvación.

Su sexto gol de la temporada, en casa ante el Athletic Club, reafirmó su mejor temporada como profesional. Acudir al Mundial de Qatar y la confianza de Javier Aguirre le ha dado una inyección extra de motivación. Su marcha a final de temporada se da por hecho –se habla de una cantidad cercana a los 20 millones de euros– aunque su fútbol cada día se revaloriza más.

Un kosovar y un coreano. Vedat Muriqi y Kang In Lee. Son la pareja de moda. Una arma letal que le ha servido al Mallorca para cimentar la salvación y luchar incluso por Europa en los dos últimos capítulos del curso.