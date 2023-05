Javier Aguirre: «Ha sido un día terrorífico»

Javier Aguirre no quiso descargar en sus jugadores la imagen ofrecida ante el Almería y se erigió en el único responsable del flojo partido realizado por su equipo. «El rival fue superior y el día ha sido terrorífico. El entusiasmo nos duró 10 ó 12 minutos hasta que nos metieron el primer gol. Luego intentamos remontar pero regalamos el segundo tanto. He intentado durante toda la semana motivar a los jugadores pero está claro que no lo he conseguido y por eso soy el único responsable». El entrenador mexicano reiteró la mala imagen dada por el equipo. «Como mínimo me voy enfadado y todas las palabras que le siguen en el diccionario. Hemos regalado demasiadas cosas y eso no me gustó nada. No ha sido el Mallorca que se ha visto esta temporada».

Aguirre tiró de ironía y humor cuando se le preguntó si creía que el Almería conservará la categoría. «Seguro que sí si los equipos regalan tanto como nosotros». El entrenador bermellón no quiso entrar en ninguna jugada polémica como un posible penalti a Muriqi. «Hablar del árbitro cuando el rival te ha pasado por encima me parece una falta de respeto». El preparador se acordó también del aficionado. «Entiendo que los que nos han venido a apoyar al campo estén fastidiados, lo mismo que quienes nos han visto por la televisión». Y respecto al próximo compromiso en Son Moix contra el Valencia Aguirre no quiso ‘mojarse'. «No puedo prometer nada», dijo.