El Mallorca desconecta en Almería

El Mallorca está salvado y se ha demostrado que este final de temporada sobra. El equipo de Javier Aguirre perdió ante el Almería por tres goles a cero, tres goles de Lázaro, que se levantó, andó, corrió y marcó. El partido fue un claro exponente de un equipo que se jugaba la vida como el Almería y otro que tiene ya los deberes hechos como el Mallorca. Así de sencillo. En fútbol estas derrotas son entendibles, pero lo que no debería estar permitio es bajar los brazos y el Mallorca los bajó excesivamente rápido.

En la primera parte la oportunidad más clara no se hizo esperar. Fue a los tres minutos de partido cuando Kang In Lee la tuvo como pocas veces la tiene un futbolista en Primera Divisíon. El coreano se vio pronto tan solo ante el portero que se llenó el horizonte de Fernando. Entre que se perfiló mal y le pegó con la pierna mala, y la sorpresa de quedarse solo ante el guardameta, envió la pelota floja hacia la zona del portero. Respiró el Amería. Respiró la grada y se lamentó el mallorquinismo. Pero de nuevo el gol rondó la portería almeriense en una acción del jugador coreano. Kang In Lee roba un esférico y es frenado en su carrera por Ely, que le agarra para que no se escapara al interior del área. La acción fue castigada con amarilla.

Transitaba el encuentro en esa fase de idas y venidas cuando el Almería decidió llegar por primera vez con peligro al área de Rajkovic. Y llegó y marcó. Fue a los doce minutos en una acción combinada y rápida del once local que acabó con un disparo de Lázaro a gol. La jugada nació de un saque de banda mal defendido por el Mallorca. Antonio Sánchez, en su intención de quitarse el peligro de encima controla el balón en el área e inicio una corta conducción con la cabeza baja y entregando el esférico directamente al rival. Samu lo recibe y se mete en el área para dejar la pelota a los pies de Luis Suárez, que tocó al segundo palo para el remate de Lázaro Vinicius Marqués a gol.

Había que empezar a remar otra vez contra los elementos, contra el marcador y sobre todo contra un rival mucho más necesitado que no el Mallorca y esto en fútbol es mucho. El partido entró en ese escenario de interrupciones y faltas. Se volvió feo. Pero los de Aguirre lo seguían intentando con cierta intención, pero de forma excesivamente intermitente, sin continuidad.

No pasó nada noticiable hasta llegar a los 40 minutos de partido cuando Muriqi trató de saltar en el interior del área para rematar un balón aéreo y fue claramente agarrado por Babic. Las imágenes fueron claras y la acción debería ser castigada como penalti, bien por el asistente, por el árbitro o por el VAR, pero en este fútbol moderno como no se sabe quién manda y quién no, la acción no fue señalada y el juego siguió. El centro en diagonal perfecto fue e Dani Rodríguez y la asistencia al interior de Kang In Lee, que volvía a estar por todo el campo. No fue señalado como penalti y el Mallorca ahí desconectó del partido. Se fue. Y no volvió. Y antes del final del primer tiempo cayó el segundo.

Todo nació de una mala entrega de Muriqi en zona de tres cuartos y ahí empezó a combinar el Almería en una contra de manual, rápida y muy bien armada conduciendo el balón hasta la frontal. Pese a que el Mallorca robó y se recompuso, de nuevo interceptó el balón Embarba, que metió el balón al interior del área con determinación. Despejó Dani el balón al borde del área para encontrar de nuevo a Lázaro solo. El brasileño pegó un zapatazo que partió la red. 2-0 a los 41 minutos.

En la reanudación las cosas no pudieron empezar peor. A los 55 minutos Javier Aguirre mueve el banquillo y saca del campo a Antonio Sánchez, Dani y Copete y mete a Gio, Grenier y Kadewere. Sin tiempo para que se asentasen en el campo de nuevo Lázaro volvió a ‘mojar’. Arma una jugada combinada el Almería por la derecha y ahí Luis Suárez encontró una autopista para meter al interior del área y encontrar al brasileño solo y libre de marca. Solo la tuvo que empujar. Antes ya la había tenido y envió el balón a las nubes, pero en esta ocasión no falló y enchufó el tercero. El partido pasó de estar cerrado a cerradísimo. Faltarán tres partido más de aquí al final. Se espera que lo visto en Almería sea un caso aislado y vuelva a competir con algo más de intensidad.

Ficha técnica:

3- Almería:Fernando , Pozo , Ely , Babic , Centelles , Melero , Samu , Robertone , Lázaro , L.Suárez y Embarba.

Cambios: De la Hoz por Melero (min.63) Portillo por Lázaro (min.73); Eguarás por Samu (min.73); Sousa por Luis Suárez (min.79); Arnau por Embarba (m.79)

2- Real Mallorca: Rajkovic , A.Sánchez , Valjent , Hadzikadunic , Copete , Maffeo , Amath , Dani Rodríguez , Baba , Kang In Lee y Muriqi.

Cambios: Gio por Antonio Sánchez (min.55); Grenier por Dani (min.55); Kadewere por Copete (min.55); Abdón por Kang (min.69) y Angel por Muriqi (min.69)

Arbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño). Amarillas para Ely, Kang In y Hadzikadunic.

Goles: 1-0, Lázaro, min.12; 2-0, Lázaro, min.41; 3-0, Lázaro, min.58.