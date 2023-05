Javier Aguirre avisa de que el Real Mallorca irá «con todo» ante el Almería

Con la permanencia asegurada tras la victoria ante el Cádiz la pasada jornada, el técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, tiene claro que su equipo tiene que demostrar ante el Almería que es «serio hasta el final» y por este motivo ha anunciado que irán «con todo» para intentar sacar los tres puntos del Estadio Juegos del Mediterráneo. El preparador mexicano ha lamentado las numerosas bajas que vuelve a sufrir el equipo y ha emplazado a la semana que viene para hablar de su renovación una vez que se produzca un encuentro de su representante con Pablo Ortells.

Javier Aguirre bromeó sobre la posibilidad de que la denuncia del Getafe al Real Madrid por alineación indebida eleve el listón de la salvación y aseguró con una sonrisa que era «un buen pretexto para para no celebrar nada todavía». «No debemos bajo ninguna circunstancia dejar una imagen de dejadez, de que da igual o de que ya planificamos el año que viene. No es verdad. No he hablado con nadie de renovación, ni de altas y bajas. Tengo una buena sintonía con Pablo Ortells, pero de lo que hablamos fue de las bajas que tenemos que muchas son básicamente por contusiones, pero llevamos así cuatro o cinco partidos con seis o siete ausencias. Ha sido un cierre de campaña que menos que estábamos tranquilos porque estaríamos sufriendo», ha indicado el entrenador bermellón, que ha perdido a última hora a Morlanes por una contusión intercostal y tampoco podrá contar con Jaume Costa, Nastasic, Raíllo ni Ruiz de Galarreta y recupera a un Gio González que se disputará la titularidad con Antonio Sánchez. Esta situación provoca que incluya a cinco jugadores del filial en la convocatoria y sobre los jóvenes ha asegurado que él no es de «hacer debutar por hacer debutar» y ha reconocido que el escalón entre el primer equipo y el filial «es muy grande».

El técnico mallorquinista ha subrayado que el equipo, que se quitó «un peso de encima» alcanzando los 44 puntos «no va a regalar nada». «Queremos mejorar nuestros números y dar argumentos para que la gente se fije en el Mallorca», ha apuntado. «No entro en la historia del dinero de si ganas más quedando más arriba. A mejor posición, mejores posibles y vas ganando prestigio para los que quieran venir. El Mallorca es un club de Primera División que se está consolidando con un buen proyecto, buenas instalaciones y un sitio bonito. Es atractivo jugar en el Mallorca», ha señalado. En la misma línea ha incidido en que su equipo tiene que ser «serio hasta el final». «Vamos a jugar con todo ante el Almería. Hay que dignificar el escudo, no sólo por quedar más arriba por dinero», ha añadido.

Sobre su futuro ha expresado que su representante «quiere venir estos días». «No sé dónde está pero necesita un documento para México y me dijo que quería venir para con Pablo (Ortells)», ha revelado al mismo tiempo que ha adelantado que puede que la semana que viene «haya novedades». «En todos los equipos en los que he estado siempre ha sido fácil. La cosa es el salto de calidad y, si estoy aquí, piano a piano ir dando pasos adelante y para eso no hay magia», ha afirmado.

En cuanto a la planificación y su deseo de retener jugadores, Javier Aguirre ha confesado que era un técnico «institucional». «Si la institución considera que las ventas son para sanear la economía o para mejorar cosas no me meto. Yo pido lo que considero que le hace falta al equipo», ha señalado.