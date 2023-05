El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, se niega por el momento a unirse a las celebraciones por la permanencia. «Hay motivos para festejar, pero hasta que no lo veo certificado estaré con la mosquita por aquí», decía el mexicano en declaraciones a Movistar+ tras la victoria de este viernes contra el Cádiz. «Esto continúa y tenemos que asegurarlo matemáticamente. Tengo experiencia en esto y soy prudente. No hay ningún descenso con 44 y que festejen los jugadores está muy bien, yo esperaré. Quedan cuatro partidos y al menos los dos próximos (Almería y Valencia) tendremos que jugarlos con todo».

«Hemos dado un paso importantísimo», admitía Aguirre, ya en la sala de prensa de Son Moix. «Nos quitamos un peso de encima. Teníamos una carga de la que hoy nos liberamos y en el vestuario están contentos. Yo no me siento salvado todavía. Me falta algo que no termino de relajarme. Quizás mañana, viendo otros resultados me anime. Aun no quiero sumarme a la fiesta de los jugadores, que son unos cabrones», bromeaba.

Aguirre también aclaraba que su posible renovación sigue aparcada. «Soy muy claro con ellos, en todo caso les pido que esperen hasta nuevo aviso. Estoy contento y hoy lo ratifico. Sé que no fue el mejor partido pero la gente va disfrutar viendo fútbol este fin de semana con la tranquilidad de tener 44 puntos y la posibilidad de ligar tres temporadas seguidas en Primera».

«Ha sido una victoria muy sufrida. El Cádiz nos metió en nuestro campo y nosotros tuvimos el ramalazo del gol y poco más, aunque ya con el partido roto pudimos sentenciarlo. Hoy defensivamente estuvimos afortunados», reflexionaba Aguirre sobre el triunfo ante los andaluces.

Martin Valjent, por su parte, hablaba de una «victoria muy deseada y trabajada» y subrayaba el empuje del público: «Ha sido fantástico vivirlo con este gente», contaba el eslovaco a las cámaras de Movistar LaLiga. «Estamos acostumbrados a sufrir en ese tipo de partidos, así que nos vamos muy felices por este resultado. El partido creo que es lo que ha sido el Mallorca este año, hay mucho trabajo detrás y 44 puntos».

Según el central del Mallorca, «no hay comparación posible» entre la permanencia de la temporada pasada, lograda en la última jornada y de forma agónica, y calificaba la temporada actual de «lujo» sin ponerle ningún tope al equipo. «Nunca hay que ponerse límites. Solo competir como hace siempre este equipo», apuntaba.