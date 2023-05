El Real Mallorca ha sellado la permanencia en Primera División tras ganar al Cádiz por la mínima gracias al gol de Maffeo al cuarto de hora. El equipo de Javier Aguirre se sitúa con 44 puntos a cuatro jornadas para que finalice el curso, todo un éxito para el club bermellón. Al final se sufrió mucho porque el conjunto bermellón entregó el balón al rival y llevó a cabo un ejercicio de supervivencia total. Marcó el segundo Kang In Lee a los 97 minutos, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego. Al final poco importó, el uno a cero valió para seguir en la máxima categoría.

En la primera parte el Mallorca se avanzó en el marcador a los quince minutos tras rematar un corner. Antes y después de ese momento hubo control por parte del equipo rojillo, intenciones del lado del Cádiz y por encima de todo incertidumbre. Porque estas últimas jornadas están marcadas precisamente por eso, por la ansiedad de unos y la necesidad de otros. En el conjunto de Aguirre existía esa intención de cerrar el curso de una vez por todas y no fallar. Pero el Cádiz se jugaba algo más trascendental: el ser o no ser en Primera, asignatura que el Mallorca este curso tiene superada y solo está a la espera de la nota final: o aprobado o excelente.

Arrancó el encuentro con ciertas dudas atrás porque Baba se incrustó en el eje de la zaga y por momentos esa línea del campo tardó en entender las necesidades del partido. Acostumbrado a tener gente por detrás que le cubre las espadas, ayer no era así y los primeros instantes fueron de cierta incertidumbre. Como por ejemplo cuando Fali ganó línea de fondo tras encontrar un espacio entre los centrales y meter al área pequeña. Ahí Rajkovic, en una duda existencial, envió a corner con la pierna. No eran las mejores sensaciones para arrancar un partido donde quieres finiquitar la temporada. De nuevo a los cautro minutos Alejo forzó a Rajkovic a meter los guantes para enviar un balón a corner en un claro signo de lo que quería el once amarillo: inclinar el campo a su favor.



Le costó un poco al once rojillo tomar la medida del campo y equilibrar el juego. Se trataba de tener más la pelota y de obligar en parte al rival a recular hacia su propio terreno de juego. Hasta el momento en los primeros diez minutos no lo había conseguido y fue en ese instante cuando una primera jugada combinada capitaneada por Kang In Lee y Muriqi terminó con el balón fuera. No sucedió nada destacable, pero al menos se desquitó en parte de la presión que pretendía ejecutar el rival.

Con las cosas más equilibradas Kang In Lee volvió a exhibir su versión más letal y aprovechó una entrega del rival para ganar metros en el campo rival y meter a Muriqi en esa posición donde el fuera de juego se percibe, pero no parece claro. La acción terminó con la pelota a corner. Y fue en ese saque de esquina cuando el Mallorca, a los quince minutos, se avanzó en el marcador. Levantó la mano y la vista el coreano para interpretar un espacio en la zona del punto de penalti. Se imaginó el salto de alguien y así fue. Apareció por ahí Baba para ganar espacio y meter un testarazo que despejó al larguero Conan. Tras rebotar en el césped saltó Maffeo y anotó el uno a cero para los baleares. A partir de ahí se trataba de gestionar el partido, el marcador y el juego y si bien el balón estuvo mucho en poder del rival, hasta la finalización del primer periodo fue siempre una posesión muy virtual porque en ningún momento se percibió sensación de peligro ni de perder la compostura por parte del once rojillo. Con las líneas juntas y el orden por encima de todo el Mallorca tiró de oficio y llegó al final del primer periodo con el partido bajo control.

En el segundo tiempo todo el control que se dio en el primer tiempo desapareció en el segundo. El Mallorca cometió el error de dar la pelota al rival, que merodeó el área de Rajkovic en muchas ocasiones. Desde el minuto 70 hasta el 84 fue una asedio total, pero se llevó a cabo un ejercicio de resistencia total. Kang In Lee marcó el dos a cero, pero la bella acción arrancando en el centro del campo fue invalidada por fuera de juego. Afortunadamente daba igual, el Mallorca había ganado por la mínima y sumado 44 puntos. Una victoria de Primera.

Ficha técnica:

Real Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Copete, J.Costa, Baba, Galarreta, Morlanes, Amatg, Kang In Lee y Muriqi.

Cambios: Antonio Sánchez por Amath (min.62); Dani Rodríguez por J.Costa (min.62); Grenier por Morlanes (min.82)

Cádiz: Conan, Iza, L.Hernández, Fali, Espino, Escalante, Fede, Sobrino, Chris Ramos, Alejo, y Sergi Guardiola.

Cambios: Bongonda por Alejo (min.65); Alcaraz por S.Guardiola (min.65); Negredo por Fede (min.65); Lozano por Sobrino (min.79) y Arzamendia por Fali (min.91)

Gol: 1-0, Maffeo, min.15.

Árbitro: Sánchez Martínez (Murciano). Amarillas para, Morlanes., Kang In Le, Jaume Costa, Galarreta, Maffeo, Ramos ,Alejo, José Mari y Escalante.