Aguirre, pesimista con las bajas en defensa

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, tiene un problema en defensa. Más bien cuatro. Y es que el técnico mexicano ha anunciado este viernes que encara el partido ante el Cádiz con cuatro bajas y, además, se ha mostrado pesimista sobre las opciones de recuperarse antes de que acaba la temporada de Nastasic y Augustinsson, que ha sufrido una recaída de la lesión de tobillo que sufrió con la selección. A sus ausencias se suman las conocidas de Antonio Raíllo y Gio González, que se perderán un encuentro en el que los bermellones buscan una victoria que les ponga a salvo después de que la lucha por la permanencia se haya «complicado últimamente» con los resultados ante el Athletic Club y el Girona.

«Tenemos cuatro defensas fuera y estamos en cuadro. La parte defensiva es la más debilitada y en las últimas jornadas hemos recibido goles evitables con otros jugadores. Hay que buscar quedarse en Primera con los jugadores que tenemos, pero es cierto que se juntó todo. Desde Valladolid estamos cada partido con cinco, seis y siete bajas», ha analizado Javier Aguirre, que convoca a Marcos del filial viene por si se diera «una emergencia». «No soy optimista con Nastasic y Augustinsson para lo que resta de temporada. El doctor tampoco lo es. A veces los jugadores hacen un clic y nunca se sabe, Gio eran ocho y después de cuatro parece que llega al Almería, pero no soy optimista», ha añadido.

Un triunfo supondría la permanencia, pero Aguirre ha dejado claro que su equipo sale «cada partido a ganar y alejarse de los tres de abajo». «Es nuestro objetivo desde que empezó la liga. Se ha complicado últimamente porque se escaparon dos o tres puntos en los últimos minutos de los partidos ante el Athletic y el Girona con los que estaríamos más cómodos. No nos relajamos», ha comentado. Cuestionado sobre si una derrota metería al Mallorca en un lío, el preparador mexicano ha asegurado que prefería «no contestar» y hacerlo «en función de lo que suceda».

Javier Aguirre es ajeno a la rivalidad que se ha forjado entre las aficiones del Real Mallorca y el Cádiz en las últimas temporadas y ha asegurado que su sensación en este sentido es «cero». «Me he enfrentado al Cádiz un montón de veces y no sabía que hubiera problemas. No recuerdo nada a nivel deportivo más allá de que es un rival directo con el que nos jugamos el futuro», ha argumentado al mismo tiempo que ha expresado su «especial aprecio» por su homólogo en el banquillo cadista, Sergio González, con el que coincidió en el Espanyol.

De cara al partido, Javier Aguirre cree que el Mallorca-Cádiz estará marcado por «muchos duelos individuales, el físico, los balones largo y la competencia aérea». «No será un partido de muchos goles porque no somos equipos que se abran. Espero un partido cerrado, pocos goles, mucha lucha y mucho balón aéreo», ha insistido 'el Vasco', que ha elogiado la capacidad de Sergio González para darle «vida» a toda la plantilla. «A Sergio le gusta mucho mover a su equipo. Ocho de sus nueve atacantes han marcado gol y cualquiera de los ocho puede jugar porque ves muchas alineaciones diferentes. Tengo una idea de lo que van a hacer, pero no hay un once fijo y me gustan jugadores con el carácter de Espino y Fali, que se ve que disfrutan con su profesión», ha explicado.