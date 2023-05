Javier Aguirre: «La motivación por lograr la permanencia es tan grande que nadie quiere rajarse»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha analizado este miércoles ante los medios el próximo partido de su equipo, que le enfrentará este jueves al Girona en el estadio de Montilivi. El mexicano destacaba el compromiso de la plantilla pese a que la permanencia en Primera División es casi un hecho a falta de seis jornada para que acabe la temporada. «La motivación es tan grande que nadie quiere rajarse», explicaba.

Otra jornadas más, el Mallorca competirá condicionado por las bajas, sobre todo en defensa. Aguirre no podrá contar ahí con el sancionado Maffeo ni con los lesionados Raíllo (también estará disponible por su expulsión ante el Athletic), Nastasic y Gio. La única buena noticia en ese sentido es el alta de Ludwig Augustinsson, que ya estuvo el lunes en el banquillo. Tres jugadores del filial, además del portero Leo Román, completarán la lista del equipo para viajar este miércoles a Girona.

Aguirre, en cualquier caso, asegura que la plantilla está plenamente comprometida para amarrar cuanto antes la salvación matemática. «Raíllo quería jugar y le estuvimos pinchando para que pudiera hacerlo estos últimos partidos. Lleva tres encuentros con el dolor hasta arriba. Es verdad que cada jugador tiene el umbral del dolor a una altura diferente, pero no podía más. Gio quiere estar, cuando sufre problemas, y todos apuran. Todos quieren certificar la permanencia», contaba. «Dennis, por ejemplo, no iba a jugar de inicio contra el Atlético y en el último minuto nos dice Valjent que no puede. Era su tercer partido en diez días tras cinco meses sin jugar. Para nosotros ahora todos los partidos son importantes, no podemos planificar nada».

La fatiga es otro de los problemas a los que se enfrenta el Mallorca después de tantas jornadas acumuladas en muy poco tiempo. Dos de los más afectados son Muriqi y Kang In Lee. «Decidiré mañana qué hacemos. Veremos cómo amanecen y cómo están», apuntaba Aguirre.

Aguirre destaca a su vez que para él es positivo volver a jugar solo tres días después de un partido que no acabó del todo bien como el del lunes contra el Athletic. «Me vino a la memoria el 2-6 del Granada y que al poco tuvimos que volver a jugar. Así les das vueltas. No te puedes detener en las desgracias, ni en el éxito, porque te vuelves vulnerable», argumentaba el técnico. «Hoy es muy fácil mantener a tensión porque no tenemos nada. Estamos todo metidos hasta las narices, después ya veremos».

El entrenador del Mallorca también radiografiaba al Girona, su próximo rival: «Viene embalado. Son jugadores diferentes e los nuestros. Ellos diseñan de una manera y vienen con ese entrenador. Cada uno puede diseñar las plantillas como quiere e invertir en lo que quiere. En función de eso, juegas con lo que tienes y tratas de sacar su mejor juego. Nosotros estamos en ello. No hemos conseguido nada, aunque estamos cerca y estamos compitiendo todos los partidos con nuestras armas», reconocía.