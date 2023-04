El Metropolitano, un estadio de buenos recuerdos para el Real Mallorca

El Metropolitano es un estadio de agradable recuerdo para el Real Mallorca. El espectacular domicilio del Atlético de Madrid ha recibido en tres ocasiones al conjunto balear, que en dos de ellas ha salido de allí con los bolsillos llenos. Este miércoles (19.30 horas) y con Javier Aguirre al frente, buscará una nueva hazaña frente a la escuadra que dirige el Cholo Simeone, a la que se ha impuesto en los tres últimos enfrentamientos directos sumando todos los puntos posibles.

La actuación más espectacular del Mallorca en el Metropolitano se rodó la temporada anterior. Concretamente, a principios de diciembre de 2021. Dirigido aún por Luis García Plaza, el cuadro bermellón irrumpía en terreno colchonero con un once en el que había nueve futbolistas que todavía forman parte de la plantilla. Y aunque la tarde se ponía muy cuesta arriba con el tanto inicial de Matheus Cunha, ya entrado el segundo tiempo (minuto 68), el Mallorca no bajaba los brazos. Franco Russo, a la salida de un córner, sellaba el empate con el que fue su único tanto mientras estuvo en el club (min.80). Y en el tiempo añadido, cuando la igualad ya parecía un buen resultado, Take Kubo presumía de velocidad en un contragolpe y batía a Jan Oblak para acuñar una victoria de prestigio (1-2).

El Mallorca también había visitado el Metropolitano tras el confinamiento de 2020, con las gradas vacías y Vicente Moreno tratando de alejar al equipo del descenso. Ese día sufrió un severo correctivo y encajó la que sigue siendo su última derrota contra el Atleti. Dos goles de Álvaro Morata (uno de ellos tras un penalti provocado por Sedlar) y otro de Koke dejaban a los rojinegros con un pie y medio en Segunda División (3-0).

La primera victoria del Mallorca en el estadio situado en San Blas coincidió con su primera visita y tiene un asterisco, ya que fue en Segunda División y con el Rayo Majadahonda como oponente. El equipo madrileño empezó el campeonato en el Metropolitano a la espera de que su campo se adaptara a las exigencias de LaLiga y los isleños aprovecharon el viaje para estrenarlo a lo grande con un gol de Carlos Castro a pase de Abdón Prats (0-1).

Más allá de escenarios, sí que parece que el Mallorca le tiene tomada últimamente la medida al Atlético. El curso pasado, además de batirle en su propia casa dándole la vuelta al marcador, también le derrotó en Son Moix, en la que fue la primera victoria de Javier Aguirre como entrenador bermellón, con un gol de penalti de Muriqi (1-0). La historia se repitió el pasado mes de noviembre, en el último encuentro de Liga antes del Mundial de Qatar. El kosovar, esta vez de cabeza, sentenciaba a los colchoneros (1-0).