Aguirre apela al jugador número doce

Las condiciones para preparar el partido ante Osasuna de este viernes en Son Moix no han sido precisamente las óptimas para Javier Aguirre, que no ha podido contar con siete de sus jugadores al encontrarse con sus selecciones. El técnico del Real Mallorca ha evitado las excusas y ha apelado al papel de la afición para minimizar el impactado de una situación que mantiene en duda la participación de los tres últimos jugadores que han aterrizado en la Isla tras viajes muy largos, especialmente Kang In Lee y Gio González, que eleva las incógnitas sobre el perfil derecho de la defensa de tres centrales a la que también afecta la baja por problemas físicos de Martin Valjent.

La lesión de Augustinsson, que se perderá dos o tres encuentros según ha revelado 'el Vasco', y el regreso este jueves de tres futbolistas han condicionado la preparación del Real Mallorca para medirse a Osasuna tras el parón por los partidos de las selecciones y Javier Aguirre ha asegurado que no es un escenario «fàcil preparar el partido de esta forma». «Algunos jugadores han hecho viajes de 20 horas, pero no hay justificante y jugaremos con lo que tenemos, con nuestra afición, que será fundamental. A nuestros aficionados los sentimos y los necesitamos», ha comentado el preparador mexicano que ha señalado que el equipo se encuentra en «una situación clasificatorias en la que no nos podemos rezagar porque estás a medio camino de todo y tenemos que jugar con mucha intensidad».

Este viernes tomará una decisión sobre la alineación de Kang In Lee y Gio González, que se enfrentaron en el Corea del Sur-Uruguay disputado en Seúl. «No hicieron trabajo con el equipo, sobre todo, por las horas de vuelo y la fatiga acumulada, pero de cabeza vienen limpios y contentos porque siempre es bonito representar a tu país y veremos si están para salir de inicio. Vamos a dejarles para que amanezcan bien y a ver cómo están, luego tomaremos la decisión conjuntamente», ha comentado.

La designación de Díaz de Mera, que no dejó buen recuerdo en el Mallorca tras el polémico encuentro ante el Espanyol, no altera a Javier Aguirre, que ha asegurado que no diseña «nada especial en función del colegiado». «Nunca me fijo en los árbitros, porque ni los árbitros ni la suerte entrenan conmigo. Hacen su trabajo y se marchan, como nosotros y nos podemos equivocar todos. No le doy más importancia y me entero cuando llego al estadio, porque me da igual y porque confío plenamente en su capacidad», ha argumentado.

Aguirre ha afirmado que los puntos son tan importantes ahora como al principio del curso y ha aseverado que «no se puede fallar en todo el año y no puedo distinguir la jornada 4 de la 34 aunque empiezas a ver el objetivo más cerca o más lejos». «Le damos a todos los encuentros la misma relevancia. Caímos en una racha negativa y queremos acercarnos al objetivo, así que rivales directos o no todos tenemos que jugarlos con la misma intensidad», ha aclarado.

Sobre el rival de este viernes, Osasuna, Javier Aguirre ha comentado que tiene «grandes recuerdos» del club navarro. «Me trataron de maravilla los cuatro años que estuve allí y sólo tengo palabras de agradecimiento para la institución. Están en una semifinal de Copa y están haciendo un gran trabajo en la liga. Tiene muy clara la idea de lo que hace y cuenta con buenos jugadores y con un gran técnico, sólo tengo palabras de elogio y agradecimiento para Osasuna», ha manifestado en la víspera de un choque en el que confía en acabar con la mala racha de los suyos en los comienzos de cada parte. «He hecho hincapié en esta situación porque son varios partidos, incluido el de Osasuna, en los que nos ha ocurrido que hemos encajado temprano en la primera o la segunda parte. Espero que no suceda», ha concluido.