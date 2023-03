El Real Mallorca vuelve a conectarse al torneo doméstico con la disputa este viernes del encuentro que le enfrentará al Club Atlético Osasuna en el arranque de la jornada 27 en Primera División. El conjunto bermellón llega al encuentro con la necesidad de reactivarse y abrazar una nueva victoria. La última vez que ganó fue en la jornada 22 ante el Villarreal por cuatro goles a dos. A partir de ahí entró en una fase de incertidumbre que le llevó a encadenar dos derrotas consecutivas, frente al Espanyol (2-1) y ante el Elche en Son Moix (0-1).

Posteriormente no pudo sumar un nuevo triunfo, empató frente a la Real Sociedad (1-1) para perder contra el Betis en el último choque antes del parón por los partidos de selecciones (1-0). Ahora, con la competición de nuevo en marcha y que ya no se detendrá (no habrá fútbol el fin de semana del 6 de mayo por la disputa de la final, por lo que la jornada se adelanta entre semana) el equipo quiere recuperar sus mejores sensaciones y apuntarse otro triunfo.

El conjunto de Javier Aguirre suma ahora 32 puntos por lo que de ganar se situaría con 35 dando un nuevo e importante paso hacia la salvación. La jornada 27 en Primera se abrirá en Son Moix con el Mallorca-Osasuna, pero hay otros choques muy importantes en la lucha por eludir el descenso, que dado las estrecheces de la competición ha recobrado una especial atención. Partidos como el Girona-Espanyol; Athletic Club-Getafe; Cádiz-Sevilla; Elche-Barcelona; Madrid-Valladolid y Valencia-Rayo, que cerrará la jornada el lunes.



Con tantos partidos con equipos implicados en la lucha por evitar el descenso, cada punto vale su peso en oro y de ahí que sea tan importante el triunfo este viernes ante el equipo navarro. El encuentro entre el Mallorca y Osasuna se disputará a las 21:00 horas en el estadio de Son Moix y será retransmitido a través de Movistar LaLiga y Gol Play. También podrá seguirse el minuto a minuto de lo que ocurra en el choque a través de la web de Ultima Hora.