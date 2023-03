Javier Aguirre respira tranquilo. El entrenador del Mallorca, que había perdido a siete piezas de su engranaje por el compromiso de los internacionales durante los diez últimos días, recupera para el partido del viernes en Son Moix ante Osasuna (21.00 horas) a prácticamente todos sus efectivos sanos y salvos -la única excepción es la del lateral Ludwig Augustinsson, suplente habitual de Jaume Costa- y con más kilómetros que minutos en sus piernas con la excepción de Vedat Muriqi. El máximo goleador bermellón en la presente temporada ha sido el único que ha comparecedido en el once titular en los dos compromisos de Kosovo, saldados con sendos empates ante Israel y Andorra.

El otro que ha participado en ambos compromisos ha sido el coreano Kang In Lee. Suplente ante Colombia en el primer amistoso -disputó la última media hora-, disputó todo el encuentro ayer ante la Uruguay de su compañero Gio González... que se quedó inédito en el banquillo y no disputó ni un solo minuto. No hubo por lo tanto duelo mallorquinista en el choque disputado en Seúl y que se anotó el combinado sudamericano (1-2).

Precisamente este amistoso es el que tendrá más consecuencias, al menos en términos de preparación, para el técnico del Mallorca. Se espera que tanto Kang In Lee como Gio González aterricen en la Isla esta noche por lo que sólo participarán en un entrenamiento, el de mañana jueves, de cara al compromiso del viernes en Son Moix.

A nivel global, el parón no ha tenido daños colaterales para Aguirre. Cinco de los siete internacionales no intervinieron en el segundo compromiso. El bosnio Dennis Hadzikadunic, que todavía no se ha estrenado con camiseta mallorquista, apenas disputó 19 minutos en el primer choque ante Islandia. El portero serbio Predrag Rajkovic ha visto desde el banquillo los compromisos ante Lituania y Montenegro, ya que el meta titular sigue siendo el del Mundial de Catar, el hispano-serbio Vanja Vanja Milinkovic-Savic (nacido en Ourense), al igual que Leo Román, inédito con la selección española sub-21. En el caso del sueco Augustinsson, se retiró lesionado en los últimos instantes del compromiso ante Bélgica y previsiblemente no estará disponible ante Osasuna por un esguince de tobillo.

El último en comparecer por la pasarela de la fecha FIFA fue Vedat Muriqi, titular anoche con Kosovo en el duelo que le midió a Andorra y acabó en tablas (1-1). El punta del Mallorca buscó el gol de todas las formas posibles, pero no lo encontró, aunque participó en la acción del tanto de su selección. El viernes será un jugador clave en el duelo ante Osasuna.