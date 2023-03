La vuelta y media a la Tierra que preocupa a Javier Aguirre

El éxodo de internacionales del Real Mallorca supone una semana atípica de trabajo en Son Bibiloni, pero la principal preocupación de Javier Aguirre es el escaso margen de tiempo del que dispondrá para preparar la próxima jornada liguera frente a Osasuna que se disputará el viernes 31 de marzo en Son Moix. Y es que el técnico mexicano podría recuperar a todos sus efectivos apenas 24 horas antes del encuentro y lo hará después de que los siete futbolistas que han viajado con sus selecciones hayan recorrido más de 60.000 kilómetros para atender sus respectivos compromisos. Una distancia que supone dar una vuelta y media a la circunferencia de la Tierra y que acumulará desgaste físico y psicológico a jugadores con peso en sus planes.

Los dos jugadores más afectados por los viajes serán Gio González y Kang In Lee, que se verán las caras el martes en el amistoso que enfrentará en Seúl a los combinados de Corea del Sur y Uruguay. El defensa charrúa jugará antes en Tokio, donde los celestes se las verán con Japón el viernes, mientras que el mismo día el exvalencianista tiene una cita con Colombia en la ciudad coreana de Ulsan. Sus desplazamientos acumulan más de 40.000 kilómetros y también suponen una carga añadida por el cambio horario al que se verán sometidos. Todo apunta que los dos llegarían a Mallorca entre el miércoles y el jueves teniendo que actuar contra el jet lag y apenas un día antes de enfrentarse a Osasuna. Sin duda, dos situaciones delicadas y especialmente preocupante en el caso de Kang In Lee, que atraviesa un buen momento de forma y es indiscutible en los planes de Aguirre. El caso de Gio se puede ver relativizado si Martin Valjent, que no ha ido con Eslovaquia por lesión, se recupera a tiempo de sus problemas físicos.

El tercer en jugador con una agenda más compleja es precisamente el gran referente del equipo, Vedat Muriqi, que recorrerá más de 6.000 kilómetros para jugar con Kosovo el sábado en Tel Aviv frente a Israel y el martes en Pristina ante Andorra y regresar posteriormente a Palma. El máximo goleador del Real Mallorca es la estrella del combinado balcánico, por lo que se prevé que complete los dos partidos y vea aumentada su carga física justo después del partido ante el Betis en el que Javier Aguirre optó por sustituirle por precaución pese a ir por detrás en el marcador.

Rajkovic, que juega con Serbia el viernes en Belgrado ante Lituania y el lunes en Podgorica frente a Montenegro, acumulará 3.200 kilómetros de viaje, los mismos aproximadamente que Denis Hadzikadunic, que ha sido convocado por Bosnia para los encuentros en Zenica ante Islandia del jueves y en Bratislava ante Eslovaquia el domingo. La misma distancia volará Ludwig Augustinsson, que estará en los partidos que Suecia disputará como local en Solna el viernes ante Bélgica y el lunes frente a Azerbaiyán.

Los desplazamientos más cómodos serán los de Leo Román con la selección española sub 21, que tiene que jugar en Almería frente a Suiza y en Gwened ante Francia completando así un desplazamiento que ronda los 2.800 kilómetros.