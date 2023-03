Aguirre lamenta otro tempranero gol en contra y exige sensibilidad a LaLiga con los horarios

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha analizado la sexta derrota consecutiva de su equipo lejos de Son Moix y además de lamentar otro gol tempranero al inicio del segundo tiempo, se mostraba muy crítico con LaLiga por tener que jugar otro partido a las dos de la tarde y por el horario de la próxima jornada, que le enfrentará a Osasuna justo después de un parón de selecciones en el que siete de sus futbolistas acabarán de llegar de viaje.

«No es la primera vez que nos pasa», decía el mexicano sobre el gol de Borja Iglesias al inicio del segundo tiempo. «Te marcan pronto un gol evitable y te complican todo lo que planeas. A partir de ahí lo intentamos todo, pero no pudo ser. Deja de ser casualidad cuando se repite mas de una vez», admitía. «Algo pasa que no entramos como debiéramos y nos condena. Hay que intentar corregirlo, mirar hacia adelante y creer en mis muchachos.», reflexionaba.

«El Mallorca entiende la calidad y los jugadores que tiene», apuntaba Aguirre sobre el partido de su equipo. «Es un equipo honrado que espera aprovechar sus pocas oportunidades. Hoy no hubo muchas, pero tampoco el Betis nos metió en nuestra área. Le agradezco mucho a LaLiga que nos pongan partidos a estas horas. LaLiga además nos metió el próximo partido en viernes volviendo de las selecciones y jugadores llegan el jueves. Es lo que hay por el mercado asiático. A ver si en Corea apagan la tele», ironizaba. «Esperemos algo de sensibilidad por su parte. Llevamos nueve partidos a las dos. Entiendo que de ahí sale el dinero y es un buen negocio, pero un poquito de por favor, que diría aquel».

Aguirre reconocía a su vez que no había estado acertado con los cambios durante la segunda mitad. «Es verdad que los cambios no han aportado», destacaba. «Y no señalo a nadie. Uno intenta y los jugadores deciden. Tengo un grupo espectacular, pero hoy no fue un buen día, para mí el primero. Me equivoqué yo», confesaba. El mexicano aseguraba al mismo tiempo que no hace ningún tipo de cuentas por la permanencia y aseguraba que la tarjeta amarilla que recibía al final del encuentro era acertada. «He sido bien amonestado porque salí de mi zona para decirle al chico (al recogepelotas) que no guardara los balones. El delegado me dijo que eso lo hacemos todos. Olé tus huevos, le dije yo».