El Mallorca no levanta cabeza lejos de casa

El Real Mallorca ha perdido ante el Betis (1-0) encadenando la sexta derrota consecutiva lejos de Palma y perdiendo en un encuentro donde tuvo muy poco protagonismo en el área rival. El tanto de Borja Iglesias a los dos minutos de arrancar el segundo tiempo fue suficiente para enterrar las ilusiones de los jugadores rojillos.

En la primera parte el Mallorca trató de mantener su portería a cero como premisa fundamental equilibrando el juego y tratando también de ser protagonista en el campo rival. Sin embargo, le fue mejor lo primero y el orden defensivo impidió al Betis encender las luces en las inmediaciones de Rajkovic. Pese a los intentos del equipo verdiblanco, todas sus intentonas se perdían por la línea de fondo o acababan en las manos de Rajkovic.

El primero en intentarlo fue Guardado que desde la línea de medios fue buscando hueco y espacio entre la defensa rojilla y poco antes de llegar a la media luna intentó sorprender al guardameta del Mallorca. Su disparo salió por encima del larguero. Al cuarto de hora fue Miranda quien remató un centro medido de Canales, el hombre que durante ese primer periodo sostuvo el ataque local y que más problemas causó a los mallorquinistas.

El once balear intentaba ganar metros sobre todo con Kang In por la derecha. El coreano era quien más inquietaba, pero durante el primer tiempo no consiguió ser decisivo. A los 21 minutos un disparo de Jaume Costa que rebota en la defensa es rematado por Muriqi a gol, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego.

El choque era de esos de ida y vuelta, pero sin llegar a morder ni uno ni otro en las áreas. Ayoze antes de la media hora se sacó otro disparo de media distancia tras zafarse de Baba y Gio. El esférico iba muy bien dirigido, pero golpeó en Nastasic y perdió fuelle. Rajkovic tuvo tiempo de rectificar y abrazar el balón.

El VAR entró de puertas hacia adentro analizando una mano de Nastasic en el interior del área, pero el brazo estaba bien pegado al cuerpo y la jugada continuó. A partir de ese momento, el minuto 33 de partido, nada de nada. Idas y venidas sin ningún fruto por parte de uno y otro.

Tras el descanso todo lo bueno que el Mallorca hizo durante el primer tiempo lo tiró por la borda a los dos minutos del arranque. Sabaly se encontró con un balón en la zona de medios y fue ganando terreno, liberándose del tráfico defensivo y lanzando a puerta con fuerza. Borja Iglesias, que pasaba por allí y estaba libre de marca, tocó lo justo con la punta de la bota para desviar la dirección natural del balón y batir a Rajkovic: 1-0 (min.48). Aguirre movió el banquillo y dio entrada a Agustinsson, Antonio Sánchez y Kadewere retirando a Costa (con tarjeta), Dani y Baba. El mexicano quería agitar el encuentro y trató de dar más protagonismo al equipo desde la zona de creación hacia adelante. Con el paso de los minutos entraron Amath y Abdón. Aguirre iba otra vez con todo cuando el equipo perdía y el partido mostraba su final.

A los ochenta minutos Kadewere tuvo el empate de tiro cruzado tras recibir un pase medido al espacio de Galarreta, que hasta la fecha no había dado señales de nada. El disparo del atacante salió fuera. El choque entraba en los últimos diez minutos, esos donde todo se decide, pero el marcador ya no se movió más. Uno a cero y sexta derrota consecutiva lejos de Son Moix. La historia interminable.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Rui Silva, Sabaly, Pezzela, Edgar, Miranza, Canales, Guido, Guardado, Rodri, Ayoze y Borja Iglesias.

Cambios: Juanmi por Rodri (min.64); William por Ayoze (min.64); Joaquín por Canales (min.81); V.Ruiz por Pezzela (min.82). W.José por Borja Iglesias (min.92)

Real Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Gio, Raíllo, Nastasic, J.Costa, Baba, Galarreta, Kang In, Dani Rodríguez y Muriqi.

Cambios: Agustinsson por J.Costa (min.56); Antonio Sánchez por Dani (min.56); Kadewere por Baba (min.56); Amath por Maffeo (min.70); Abdón por Muriqi (min.76)

Arbitro: Pizarro Gomez (comité madrileño). Amarillas para Guardado, Jaume Costa, Nastasic y al técnico del Mallorca, Javier Aguirre.

Gol: 1-0, Borja Iglesias, min.58.