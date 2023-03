Aguirre: «Todos los puntos ya son a sangre y fuego»

El técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha destacado la importancia del encuentro del domingo ante el Betis porque asegura que a estas alturas del curso «cada partido es definitivo» y los puntos son «a sangre y fuego». El preparador bermellón ha restado importancia a la mala racha de los suyos como visitantes y ha celebrado disponer de la plantilla prácticamente al completo, ya que sólo Martin Valjent se pierde la visita al Benito Villamarín por problemas renales a causa de un golpe recibido en el choque ante el Elche.

Javier Aguirre ha comentado que no tiene claro el efecto que puede suponer en el rival la eliminación europea, pero sí se ha mostrado tajante a la hora de valorar que espera un «Betis de autor, reconocible por el estilo del míster». «Desde que conozco a Pellegrini reconoces su trabajo en cada equipo en el que ha estado. Tienen buen trato de balón, se defienden con la pelota y no te la prestan, tienen buenas posesiones con talento por dentro y pases interiores y en definitiva es un equipo al que no le quema la pelota, que tiene paciencia y que no se precipita», ha analizado 'el Vasco', que también ha alabado la cantidad de «variantes» de las que pueden presumir los verdiblancos por la cantidad y la calidad de su plantilla.

Sobre la racha de cinco derrotas a domicilio que arrastra el Real Mallorca, Aguirre ha asegurado que en el vestuario no hablan de los números del pasado. «No incido en eso para bien o para mal. No tengo redes sociales y me aíslo mucho para tratar de tener la mente limpia y no verme influido. En mi discurso con ellos nunca hago referencia al pasado, de si llevamos tres jornadas sin marcar o marcando o si llevamos tantas porterías a cero, no sé si hago bien o mal, pero es mi costumbre. Tengo influencia en la forma de pensar de ellos y no quiero influirles en este sentido. A lo mejor alguno está pendiente y le puede afectar, pero a nivel grupal ni lo hemos tocado», ha expresado el entrenador mexicano.

El regreso de Muriqi tras cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas es la mejor noticia para Javier Aguirre, que, en cualquier caso, ha destacado la importancia de contar con el grueso de la plantilla en condiciones. «Celebro que esté Muriqi, pero sobre todo que estén todos salvo Martin (Valjent) porque lo peor siempre son las lesiones», ha señalado el técnico del Mallorca, que ha marcado que su máximo goleador «tiene unas características que no tienen los demás», pero que también se han elevado gracias a la competencia que generan el resto de delanteros. «Muriqi, Tino, Abdón y Ángel se han ayudado a crecer. A Muriqi no le permiten relajarse, Tino es una cuñita que antes no tenían y ni Ángel ni Abdón han asumido su rol para nada. No me dan margen para decirles porque no juegan. Son ejemplares trabajando», ha explicado el técnico bermellón, que también ha expresado su preocupación por el escaso margen de tiempo que tendrán los internacionales para preparar el próximo encuentro ante Osasuna que se disputará el viernes y algunos de ellos no llegarán hasta el jueves.

Cuestionado por si estamos en una fase de la temporada en que es el momento e Kang In Lee, Javier Aguirre ha incidido en las buenas prestaciones que está ofreciendo el surcoreano en este tramo del curso. «El colectivo siempre prima y nadie está por encima, todos deben estar al servicio del colectivo, pero él está en un buen momento. Lo ideal que es que juntásemos los buenos momentos de todos», ha concluido.