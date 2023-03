Metido en su operación salida particular, el Real Mallorca anda atrapado en un gran atasco. El conjunto balear volverá a subirse este fin de semana a un avión para afrontar el primero de los siete desplazamientos que le quedan para abrochar el calendario e intentar variar la inclinación de sus números, algo oxidados fuera de casa después de encadenar cinco derrotas en los últimos meses. La formación que dirige Javier Aguirre es, junto al Valencia, la única de Primera División que todavía no ha puntuado como visitante en lo que va de año. De hecho, no lo hace desde principios de noviembre, aunque entre el último buen resultado facturado —en el centro de operaciones del Villarreal— y el cierre de 2022 se disputó un Mundial que congeló el campeonato.

La cita qatarí marcó, precisamente, el cambio de rumbo de un Mallorca que hasta entonces funcionaba mucho mejor en terreno enemigo que en el salón de su propio domicilio. Desde entonces todo han sido malas noticias para los bermellones a la hora de desplazarse. La cuenta empezó a secarse en Getafe, en el partido que reanudaba la actividad liguera (30 de diciembre), y en estos casi tres meses los insulares no han metido nada en los equipajes de vuelta. A su parón en la cadena de producción se unió además un vacío goleador importante que acabó hace unas semanas en Cornellà con un gol de Muriqi. En los cuatro enfrentamientos anteriores a domicilio, además de no puntuar, el equipo ni siquiera marcó. Pasó por el Coliseum Alfonso Pérez (2-0), por El Sadar de Pamplona (1-0), por el Nuevo Mirandilla (2-0) y por el Sánchez Pizjuán (2-0) sin tocar a la puerta de su rival de turno.

La dinámica de los primeros meses hace que el Mallorca, pese a esta mala racha, no sea de los peores foráneos de la Liga. La cosecha de agosto a noviembre fue notable y en ese sector inicial los bermellones ganaron en los campos de Rayo, Valencia y Villarreal y empataron en los del Athletic y el Elche. Once puntos en total. El domingo el Mallorca visita a un Real Betis que más de allá de su gasto de fuerzas sobre la pasarela europea (este jueves el Manchester United le eliminó de la Europa League) es uno de los más potentes de la Liga cuando actúa en su estadio. Ha ganado la mitad de los partidos que ha jugado en el Benito Villamarín (6 de 12) y es el sexto que más suma como local. En cualquier caso, también ha perdido tres partidos y dos ellos fueron de manera consecutiva a principios de febrero. Duelo entre los técnicos más veteranos El Betis-Mallorca de este domingo (14.00 horas) supondrá además un duelo de altura en los banquillos que cruzará a los dos entrenadores más veteranos de la Liga: Manuel Pellegrini (Santiago de Chile, 1953) y Javier Aguirre (Ciudad de México, 1958). En España se han efrentado en 13 ocasiones, con un balance favorable para el mexicano (6 victorias, 2 empates y 5 derrotas). En su última confrontación, en agosto, el Ingeniero se impuso en Son Moix (1-2).