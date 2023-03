Javier Aguirre: «Tino Kadewere hará de Muriqi contra la Real Sociedad»

Javier Aguirre ya ha contestado a la gran pregunta de la semana. ¿Quién hará de Muriqi contra el Real Sociedad? «Kadewere», responde sin vacilar el mexicano. «Es lo más parecido que encontramos», asegura el técnico del Mallorca, que este domingo, en un horario que no le gusta nada (14.00 horas), recibirá al conjunto donostiarra sin su máximo goleador, sancionado por acumulación de amonestaciones.

«Muriqi es un jugador con un peso específico», comenta Aguirre. «Nos ayuda mucho en las dos áreas en el juego aéreo. Su espíritu y forma de ser te contagia y le echamos en falta. Pero no jugaremos con diez. Es un poco circunstancial que hayamos perdido los tres partidos en los que no ha estado él. Un solo jugador no sostiene a un equipo. Es un dato anecdótico», afirma.

Lo que no aclara Aguirre, que este sábado comparecía en la sala de prensa del estadio de Son Moix, es cómo reordenará al resto de su once. «Es una gran pregunta y la respuesta aún no la tengo. Ensayamos de las dos maneras. Incluso se puede cambiar el dibujo durante el partido», avisa. El Vasco insiste, además, en el peligro que tiene la Real Sociedad. No cree que el desgaste del jueves en Roma le pase factura y entiende que «estarán bien recuperados».

Javier Aguirre, que confirmaba la baja de Martin Valjent por una contusión que arrastra del último encuentro contra el Elche, aprovechaba su intervención ante los medios para lanzar un dardo. «Me parece un exceso tener que jugar tantos partidos a las 14.00 horas», subrayaba. Y lanzaba otra queja: «Justo después de la proxima fecha FIFA nos han puesto un partido en viernes, tras un Corea-Uruguay en el que los jugadores regresarán el jueves», se lamentaba.

Sobre Imanol Alguacil, que parece tenerle tomada la matrícula al Mallorca, Aguirre solo tiene buenas palabras: «Me encanta. Es tipo Pacheta, todo bondad y tranquilidad. Te dan ganas de ir a tomar una caña con ellos por su forma de ser. Además, es de la casa. Es un lujo para la Real. Lo respeto y admiro mucho. Y debe ser muy divertido fuera del césped».