El partido ante el Elche fue trágico para el Mallorca a todos los niveles. Además de la dolorosa derrota, Vedat Muriqi vio la quinta amarilla en el minuto 77 que le impedirá disputar el partido ante la Real Sociedad el domingo a las 14:00 horas. A pesar de que la amarilla es más que dudosa, el club mallorquín ha desistido en presentar un recurso para recurrir la cartulina.

Tras analizar las imágenes de la acción desde el club creen que es muy complicado que el recurso presentado pudiese fructificar. Así, el delantero kosovar no podrá jugar el próximo partido de Liga al cumplir su primer ciclo de sanción. Con 10 goles, el máximo realizador del Mallorca será una baja sensible para el conjunto que dirige Javier Aguirre, que deberá encontrar un sustituto para que pueda relevar a Muriqi en el once.

Hasta el momento, el principal candidato es ver a Kadewere sólo arriba y volver al antiguo esquema con un doble pivote formado por Idrissu Baba y Galarreta. El sacrificado en este caso podría ser Dani Rodríguez. El africano, por su parte, se ha afianzado en el 11 tras su buena actuación ante el Villarreal y sus buenos minutos ante el conjunto ilicitano hace que gane enteros. La otra opción es ver al zimbabuense acompañado por Abdón Prats, que ya tuvo minutos ante el Elche. El de Artà cuenta poco para el mexicano, pero su buen hacer en casa y lo que transmite a la afición le colocan como una posible alternativa. En la primera vuelta fue el primer sustituto de Muriqi en la delantera.

Cabe recordar que Muriqi también se perdió el partido de ida en Anoeta tras ver la tarjeta roja ante el Elche en el Martínez Valero. En ese caso, el ariete se perdió dos partidos en los cuáles el Mallorca no fue capaz de ver puerta y que supuso dos derrotas consecutivas ante Sevilla y Real Sociedad (0-1 y 1-0).