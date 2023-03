El Elche no es el Madrid ni el Barça y los jugadores salieron a jugar sabiendo que no era ni el Madrid ni el Barça. Da igual lo que digan los entrenadores antes del partido cuando toca enfrentarse al colista. El último es el último y hay que saberle jugar como lo han hecho la mayoría de equipos de Primera. Menos el Mallorca. Claro. Aquí somos muy serviciales. Somos los número uno en el sector servicios y respetuosos a la hora de dar vida a los rivales. Lo de Son Moix este sábado fue terrible, pero es más de lo mismo cuando se enfrenta al farolillo rojo.

Esta derrota duele y especialmente cuando ves cómo defendía los saques de esquina el equipo de Aguirre. Rajkovic fue el mejor y con esto está dicho todo. A partir de ahí está la interpretación del VAR y si se debía o no anular el gol por falta previa de Maffeo. Lo que está claro es que correr con los brazos pegados al cuerpo es muy difícil, como también es factible que el VAR se chive al colegiado cuando ve una mano cerca de la cara de un contrario. Es el fútbol moderno, otra cosa es que los equipos no entiendan que esto ahora también cuenta. Y otra cosa es si al Madrid o al Barça le anulan un gol similar. Tengo mis dudas. Mejor dicho, no tengo ninguna duda. Eso es lo que más te indigna. Lo mejor es que previsiblemente no volverá a enfrentarse ante otro colista.