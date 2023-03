Aguirre: «No llevamos ninguna decisión del VAR a favor»

Javier Aguirre manifestó al final del encuentro disputado frente al Elche que percibe una diferencia entre las decisiones del VAR a favor y en contra, si bien aseguró que no se excusa en la acción de Maffeo al final del encuentro para justificar la derrota. «No puedo hablar de los árbitros, no debo hacerlo y no lo haré. Desde luego que su gol nos genera dudas, necesitaría revisarlo porque no es normal que aparezca un futbolista solo en el área, algo sucede que le impide llegar a mi jugador a macar al que está solo en el área. Es lo único que me gustaría revisar, no hablaré del árbitro ni del VAR, hoy me aclararon que decide el árbitro de abajo, pero si el VAR llama tiene la obligación de ir. Pero si en su gol no le llama, no ve nada. Creo de verdad en la buena intención del arbitraje. Ahí abajo no ves cosas y el VAR es una buena herramienta para ayudar, pero me atrevería a decir que no llevamos ninguna decisión del VAR a favor, será que tiene razón», indicó Aguirre.

🔴⚫️𝗣𝗢𝗦𝗧𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗧@RCD_Mallorca 0⃣-1⃣ @elchecf



🤔𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗔𝗴𝘂𝗶𝗿𝗿𝗲 no vol parlar dels àrbitres, però 𝘁𝗲́ 𝗱𝘂𝗯𝘁𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗻𝗲𝘀 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗲𝘀



🗣️"Hauria de 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗹❜𝗘𝗹𝘅" pic.twitter.com/Ix53ZhG8V7 — Esports IB3 (@EsportsIB3) March 4, 2023

«Mi sensación es que no hemos tenido fortuna en el balance de la intervención del VAR esta temporada. Escenas que las ves en el campo, ves que es un penalti claro y el árbitro no va al VAR. Amath en el gol ante la Real sucedió que el árbitro da validez y luego lo anulan. La misma primera vuelta con el Espanyol hay un penalti a Angel y el árbitro no fue al VAR. Entonces es el funcionamiento lo que me confunde. Si el de arriba decide, el de abajo se somete a la decisión del y ve la pantalla y decide. A mí el colectivo arbitral me cae bien y el VAR me encanta, pero la balanza es desfavorable con el VAR, al final después de tantos años en 38 jornadas la fortuna y el arbitraje, que no entrenan con nosotros, se equiparan. Unas veces el VAR te da y otras te quita, unas veces aciertan y otras no como hacemos todos lo que nos dedicamos a este juego, nunca con mala intención», apuntó. «Nunca he culpado al VAR y al arbitraje. Yo hago autocrítica y soy el primero que veo los errores, no necesito que la gente o ustedes me lo digan, soy bastante autocrítico y seguramente por culpa mía el equipo perdió, esto lo tengo muy claro».

Sobre si duele más perder contra el colista, el entrenador dijo: «Todas las derrotas duelen no porque el rival tuviera mas o menos puntos. Llevamos a cabo una buena primera parte, pero nos sigue faltando ese remate a puerta, ese disparo final. El portero del Elche estuvo bien y los últimos minutos fue un partido loco y abierto, el encuentro estaba roto como se dice. La segunda parte no tuvimos tanta claridad, pero el rival estaba controlado. Tuvimos cuatro llegadas y en ninguna pudimos marcar y el rival te hace un córner y marca. Necesito revisarlo, porque algo pasó, algo sucedió para que el jugador llegara a su marca». «Algo pasó, no es normal que Galarreta está con un hombre y luego está fuera del radar y bien o le empujaron o resbaló o lo bloquearon, pero algo pasó que no he visto y no puedo analizar. Con la tranquilidad que tiene la gente del VAR hay que verlo. Algo raro pasó y ya está y no es justificable, ellos hacen su trabajo y esperan que el árbitro pite o no, encajamos un gol raro y Galarreta es un chico honesto, me hubiera dicho que se equivocó en la marca o que se despistó, no lo dijo y si dice que le agarraron hay que hacerle caso», declaró el mexicano.