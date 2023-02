La salvación se encarece

Javier Aguirre aseguraba el pasado viernes en la víspera del encuentro frente al Espanyol que el gran objetivo del Mallorca debe estar fijado en esos 42 puntos que otorgan la calma suficiente para atrapar la salvación sin problemas. Tiene razón el entrenador mexicano porque en condiciones normales esa cota es la fijada para vivir el final de temporada con calma y sin más sobresaltos. Sin embargo y si bien todavía restan muchos puntos por disputar, tantos como 45, la temporada se encamina hacia una salvación cara, es decir, que tal vez no sea suficiente con esa cifra para vivir de rentas y empezar a pensar ya en el proximo curso. Las cifras actuales y la capacidad de reacción de algunos de los equipos que están situados en la parte baja indican que será conveniente superar esa cantidad de puntos.

La pasada temporada a estas alturas después de 23 partidos, el Mallorca ocupaba la decimoséptima posición con 23 puntos y el Cádiz era antepenúltimo con 18. Este curso la situación es cambiante porque al margen del Elche, con nueve puntos y ya con los dos pies en Segunda, la lucha entre Getafe, Valencia, Valladolid y Cádiz es volcánica y los equipos están sumando puntos en su afán de tomar oxígeno y abandonar el vagón de cola. El equipo ‘ché’ tiene 23 puntos y lo normal es que siga sumando y tarde o temprano pueda pegar el estirón y salir de ahí tanto por su nivel de jugadores como por el talento de los mismos. Les está costando más a otros conjuntos como el Valladolid, Getafe, Cádiz y Almería, aunque este último con su triunfo frente al Barcelona consiguió dar un paso de gigante.

Excepción

Pocas veces estas últimas temporadas lo equipos sumaban tantos puntos como ahora en la parte baja de la tabla. En la temporada 18/19, por ejemplo, se encuentra una de las excepciones con el Girona en la decimoséptima posición con 24 puntos y el Rayo (18º) con 23. El resto de temporadas es difícil encontrar a equipos con tantos puntos. Esto sugiere que hay que seguir dando pasos adelante esta temporada en todos los sentidos, pero especialmente no fallar en casa que es donde el Mallorca está consiguiendo sacar adelante los partidos. No obstante, la asignatura pendiente de conseguir triunfos lejos de Son Moix no es patrimonio solo del Mallorca ya que son muchos los equipos que están sufriendo de lo lindo para puntuar fuera.

Dificultades

Por debajo de los rojillos se encuentran equipos como el Celta de Vigo, el mismo Sevillla, Girona y el resto de conjuntos que luchan en el infierno de la tabla y que no están precisamente protagonizando buenos registros cuando les toca jugar como visitante. Esa dificultad que encuentra el conjunto rojillo lejos de Palma también la exhiben otros equipos de ahí que más que nunca este curso sea importante no dejar que se escapen puntos de casa.

Afortunadamente el Mallorca es muy fiable en los partidos que disputa en Son Moix, es cierto que en unos sufre más que en otros, pero también es verdad que su fútbol es sólido más allá de que puedan existir fases de dificultad durante los noventa minutos. Ganando en casa el Mallorca tendrá la permanencia en el bolsillo por mucha que esta se vaya a más de 42 puntos. Actualmente, con 31, el equipo de Aguirre tiene mucho trazado hecho y un gran recorrido hecho, pero no puede permitirse el lujo de ir cediendo terreno.

La permanencia en Primera esta última década ha superado los 42 puntos en la temporada 2017/2018 cuando el Leganés precisó de 43 puntos para conseguir mantenerse en la máxima categoría. El resto de años sumando 41 era suficiente y también hubo temporadas en las que con 35 puntos fue suficiente para salvarse. También precisamente fue el Leganés quien logró certificar la permanencia con esta pobre puntuación. No parece que este año esto vaya a suceder y será preciso irse más allá de los 41 para atar la salvación. En eso está el Mallorca y en no fallar este sábado ante el colista destacado de la categoría.