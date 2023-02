El doble deseo de Javier Aguirre

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha manifestado en la previa del encuentro que disputará su equipo ante el Espanyol de Barcelona este sábado que el gran objetivo a nivel deportivo es sumar puntos y mejorar las prestaciones lejos de Palma. En el plano extradeportivo, el entrenador indicó que su agente ya tiene una propuesta de renovación sobre la mesa, pero que él por ahora quiere centrarse en el apartado deportivo, si bien matizó que está muy feliz en la Isla y se mostró esperanzado en que la negociación llegue a buen puerto.

«No es posible que un equipo como el nuestro pierda cuatro partidos seguidos fuera de casa, no competimos como debiéramos ni en Getafe ni en Cádiz, en Pamplona algo más y el Sevilla fue superior. A ver ahora si ante el Espanyol somos capaces de romper esa mala racha fuera de casa, vamos con ganas de romper el curso de las estadísticas» , precisó el entrenador del Mallorca.

Aguirre recordó que con 31 puntos todavía queda camino por recorrer hasta alcanzar los 42 que de una forma ya clara te aseguran la permanencia. «No soy quien para frenar la euforia ni de ustedes ni de la afición, no es mi papel, lo que puedo controlar lo hago con el equipo y luego la gente es libre de pensar lo que quiera, de ilusionarse o no. Con la experiencia que tengo de tantos años en esta Liga sé que 31 puntos no te alcanzan para nada y estamos en febrero. Nuestro equipo compite y cuando no compite no gana, no tenemos esa calidad que tienen otros rivales que sin competir te sacan de la chistera un disparo fuera del área o una acción entre dos jugadores y te desequilibran, con todo cariño a mis jugadores que son como mis hijos, si vamos todos a una y competimos podemos ganar y si no lo hacemos nos gana cualquier equipo. Es lo mínimo que pido, competir, eso significa jugar bien fútbol, ser sensatos con la pelota, solidarios sin ella un montón de cosas que si no las hacemos nos cuesta».

El entrenador recodó que los 42 puntos darían ya la permanencia. «Con quince temporadas aquí creo que con 42 puntos no se ha ido nadie a Segunda, tal vez solo en una ocasión sucedió, pero lo normal es no bajar. Estamos ahí, tan cerca y tan lejos. Con los jugadores nunca hablábamos de una cifra, hablamos del siguiente partido. Luego vemos el lunes donde estamos, pero no pensamos en nada más que en los tres puntos ante el Espanyol».

Deportivamente el equipo pasa por un buen momento más allá de la necesidad de corregir la trayectoria a domicilio. «Atravesamos por un buen momento anímico y futbolístico y hay que corroborarlo fuera de casa». Sobre el rival de este sábado, el técnico tuvo palabras de elogio para el conjunto blanquiazul y su entrenador, Diego Martínez. «El Espanyol viene de una importantísima victoria en Elche, de jugar un partido durísimo, la primera parte pudo quedar tres a tres y al final se decantó por un gesto individual, vienen bien, querrán refrendar esto en casa, es un campo primoroso y va a ser un bonito duelo, tengo gran respeto por el equipo y el entrenador». «Tenemos que ser serios en defensa, somos un equipo organizado y de cada día con la pelota tenemos mejor distribución y circulación, definimos mejor y hemos crecido. Creo que desde que llegamos hacemos más cosas con la pelota, que es el déficit que teníamos en relación con los partidos anteriores«», comentó el técnico del Mallorca.

El entrenador insistió en la puntuación y en el crecimiento que ha experimentado el Mallorca desde su llegada. «Los números están ahí, pero ahora tenemos 31 puntos y no nos alcanza para nada. La anterior liga se cumplió el objetivo en la última jornada y en esta arrancamos con una buena pretemporada, con buen talante defensivo y paulatinamente nos ha sucedido que a domicilio no estuvimos a la altura, el Mundial nos golpeó, veníamos bien, tuvimos que improvisar, parar un mes y no acertamos en algo porque no hemos vuelto bien».

El entrenador indicó que puede haber cambios en el once y que Tino Kadewere ya está en el mismo nivel que otros atacantes como Muriqi, Angel o Abdón. «He hecho cambios en casi cada partido, me da rabia porque hoy hacemos un once contra once y tengo que dejar a tres futbolistas fuera, no me gusta eso. Si son chicos ya de Primera, pero es lo que tiene, les he dicho que tengan paciencia y que todos se sientan partícipes. Hay alguno que no ha jugado mucho pero se siente importante dentro del equipo».

Sobre su renovación, anunció que su agente ya tiene una propuesta formal del Mallorca. «No hemos hablado de puntos para la renovación, mi agente me ha dicho que ya le ha hecho llegar el club una propuesta, pero no quiero que me la pase, él sabe lo que pretendo, no solo económicamente, yo estoy muy contento aquí lo he dicho a los cuatro vientos y vamos a ver qué sucede», concluyó.