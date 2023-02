Toni Amor: «Si pensamos en otra cosa que no sea la permanencia estaremos muy equivocados»

El segundo entrenador del Real Mallorca, Toni Amor, pasa revista. El hombre de confianza de Javier Aguirre en el banquillo bermellón ha valorado este jueves el buen momento del equipo sin levantar en ningún momento los pies del suelo. El técnico balear asegura que el equipo sabe muy bien que el objetivo prioritario es la permanencia y recuerda que aunque los números actuales están por encima de las expectativas que había a principio de temporada, todavía queda mucho trabajo por hacer. Empezando por el partido este sábado contra el RCD Espanyol en Cornellà.

«El equipo está muy animado», apuntaba Toni Amor Espacio de Twitter del Mallorca. «El ganar te hace coger mucha confianza y afrontar la semana con más ilusión si cabe. Queremos hacer un buen partido en Barcelona», añadía mirando ya al fin de semana. «De momento, los números fantásticos. Entre el final de la temporada pasada y lo que llevamos de esta, este cuerpo técnico lleva 31 jornadas con el equipo y hemos hecho 44 puntos. Habla muy bien del trabajo y el esfuerzo de la plantilla y de lo unidos que estamos todos», subrayaba.

«Todo lo que sea sumar cuanto antes para conseguir el objetivo de la permanencia, mejor. Pero aún queda mucho y no nos podemos relajar porque todavía pueden pasar muchas cosas», respondía Toni Amor al ser cuestionado por la buena ubicación del Mallorca en la clasificación. En cualquier caso, cree que es pronto para trazarse nuevos retos. «El tiempo lo dirá. Tenemos que ser muy conscientes de que el objetivo número uno es salvar la categoría. Ese mensaje no va a cambiar hasta que sea matemático y si pensamos otra cosa estaremos muy equivocados. Si nos salvamos y tenemos tiempo para pensar en otra cosa ya veremos qué pasa en ese momento, pero como dijo Javier (Aguirre) no hay nadie que se haya salvado con 31 puntos. Debemos ser realistas. No nos puede distraer nada. Aunque ni el más optimista pensaba que tendríamos tantos puntos a estas alturas».

Amor cree que para el Mallorca es clave hacer buen partido ante el Espanyol. «Contra ellos hicimos un muy buen partido en la primera vuelta, sobre todo en la segunda parte, pero no tuvimos la fortuna de marcar el segundo gol y llegó el empate. Creo que fue uno de nuestros mejores encuentros. Pero a veces esa fortuna, como el día del Real Madrid, la hemos tenido de cara. Hay que intentar generar más situaciones de ataque y que ellos no creen tantas», deslizaba. «Llevamos cuatro partidos fuera de casa sin conseguir victorias y en algunos casos, con no muy buenas sensaciones. Tenemos que aprender de eso y dar un pasito adelante en todo. Somos muy autocríticos. A veces no hemos estado a la altura. Empezando por nosotros, el cuerpo técnico. Es muy difícil ganar puntuar de casa sobre todo ahora que empieza la cuenta atrás. Pero esperamos dar un paso al frente contra el Espanyol».

El segundo de Javier Aguirre también apuntaba a la comunión que ha detectado esta temporada entre los jugadores y la afición de Son Moix. «La gente nos está ayudando mucho. Yo que soy socio del Mallorca, este año estoy viendo a una afición mucho más pasional. Nos sentimos muy arropados y eso nos da un plus de motivación. El otro día Hasta el 1-0 el equipo estaba bien, se le veía suelto, con una dinámica más ofensiva que en otros partidos. Lo importante es que vayamos creciendo. Cada vez más estamos más cómodos. En casa nos sentimos con mucha confianza».