El protagonismo de Kang In Lee en el RCD Mallorca ha despertado, aún más si cabe, el interés de sus compañeros coreanos sobre su papel en La Liga esta campaña. El centrocampista bermellón se ha erigido como la referencia del equipo en el terreno de juego y también delante de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Además, su papel en el pasado Mundial de Qatar con su selección le ha catapultado a la cima mediática en Corea del Sur.

De hecho, la estampa en Son Bibiloni llena de aficionados coreanos se ha convertido en habitual. En su mayoría, son chicas de cualquier edad, las que acuden a ver los entrenamientos del Mallorca y recibir alguna muestra de afecto de su ídolo. «Vivo en Londres y es la segunda vez que vengo a Son Bibiloni desde enero», confiesa Suni, que tuvo la suerte de vivir la victoria del Mallorca ante el Villarreal desde la zona VIP del estadio y saludar a Kang In. «Ya somos fans del equipo. Nos encanta el Mallorca y la última victoria fue espectacular. Kang jugó un gran partido», expresa emocionada a la espera de que los jugadores pisen el césped.

Suni lleva siguiendo a la estrella coreana desde 2007 cuando salió a la luz en un torneo con el Valencia. Desde esas imágenes, se ha convertido en un fenómeno de masas en el país y cada vez son más los que le siguen tras su buen Mundial y su influencia en el Mallorca. «Ahora, está en lo más arriba de Corea. Es una percepción personal, pero creo que puede llegar a superar a Son, porque la gente se identifica mucho con él. Su aura sobre el terreno de juego. Fue el mejor en Qatar», analiza.

Tienen todos los nombres de la plantilla actual escritos en coreano.

A su vez, unos 15 aficionados más, corren intensamente para ver por un momento al jugador mallorquinista. Uno de ellos, Seong-jin que viaja por primera vez a Mallorca, asegura que Kang In es el mejor jugador de su país. «Es mi ídolo. Son es muy bueno, pero Kang In será mejor. Vengo con mis padres desde Alemania para poder verle», afirma. A pesar de tener en el ‘19’ la figura a seguir, no solo tienen cánticos para el coreano, sino que también muestran mucho apoyo a sus compañeros de equipo. «Los conozco a todos. Los que me gustan más son Muriqi y Raíllo», explica, enseñando a su vez, diferentes cartulinas en las que tiene escritos todos los nombres de los jugadores en coreano.

El Mallorca tiene en Kang In Lee una estrella, que además de sus dos goles y cuatro asistencias, es una mina de oro a nivel de marketing. El nivel de ventas de sus camisetas, las audiencias televisivas en el extranjero y los visitantes que acuden cada dos semanas a Son Moix con su camiseta y que en su mayoría visitan el estadio desde la experiencia VIP, convierten al jugador en un fenómeno en todas las áreas.