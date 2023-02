Javier Aguirre manifestó al final del encuentro que además de los tantos anotados, también hubo tiempo para los errores que costaron goles. «Hugo goles, pero también errores defensivos brutales que nos impidieron tener algo más de calma. Regalamos goles y no nos hacen el cuatro a tres porque la fallaron, siempre se puede mejorar. Hicimos un buen partido, pero el rival jugó con diez, hay que recordarlo. Debemos aplaudir la audacia del equipo rival que con diez nunca se encerró, pudimos hacer alguno más pero nos anularon alguno», manifestó el técnico bermellón tras la victoria de los suyos por 4-2 frente al Villarreal.

«Ante el Villarreal estuvimos muy acertados de cara a gol, fue un partido de esos de ida y vuelta, el rival con diez nos obligaba a tener protagonismo, nos pusimos por delante, después estuvimos algo nerviosos con el empate, aunque llegó el segundo pronto, nos irrita porque nosotros fallamos con la salida de la pelota en según qué acciones», apuntó el entrenador mexicano.

«Jugamos con dos puntas cuando habitualmente lo hacemos con uno, pero no es motivo suficiente para hacer cuatro goles, ellos se quedaron con diez y fue más fácil», insistió el entrenador del Mallorca en declaraciones a la TV del Mallorca

Quique Setién, por su parte, comentó que sus jugadores «pusieron todas las ganas, pero hay que hacer las cosas con más tranquilidad en muchos momentos, pero no es fácil cuando se te pone el partido tan cuesta arriba. Me preocupa la dinámica en la que está el equipo, por el estado de ánimo porque incluso en días como hoy tengo muchas cosas positivas que rescatar del partido y esto nos invita a pensar en el futuro con optimismo. No estamos descompuestos ni desarmados», afirmó Setién.

Sobre la expulsión de Trigueros dijo: «Está bastante fastidiado él como para decirle nada. Él sabe que cometió un error y esto no puede ser. Pero en esta vida todos tenemos derecho a equivocarnos. No sé si Manu a lo largo de su carrera ha sufrido algo así. Es una reacción impulsiva ante una provocación no sabes si estás en el campo o en al calle, no ha aguantado la provocación y soltó la mano. El que peor está de todos es él».