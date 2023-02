Dani Rodríguez manifestó al final del encuentro sentirse muy feliz por los goles y por la victoria. «El fútbol tiene esas cosas, tantos tiempo sin marcar gol y ahora llevo tres, estoy muy contento, porque además sirven para ganar. Al Villarreal le dimos de comer nosotros con la salida de balón, pero el partido es muy bueno y hay que seguir en esta línea porque estamos muy bien. Este año es increíble en casa, hay que dar un paso adelante fuera, pero en Son Moix estamos muy fuertes», dijo en Movistar Plus el bigoleador de la tarde.

«Estoy muy contento por mi familia, mis hijos, mi mujer, mis padres, mis amigos, por los momentos que no marcaba y estaban ahí y ahora estoy muy feliz. Allí están mis hijos y mi mujer, me he emocionado tras el segundo gol, un doblete en Primera es una pasada, cada partido es un regalo», dijo la televisión del Mallorca.

«Los goles del Villarreal son fallos nuestros, ellos prácticamente no nos generaron nada, hay que corregir eso. El trabajo del equipo ha sido enorme y juegue quien juegue, el equipo es competitivo. En este partido fuimos protagonistas para lo bueno y para lo malo. Nos ponemos con los mismos puntos que el Villarreal, que es un equipazo y es maravilloso. Fuera de casa hay que dar un paso hacia adelante, ahora tenemos una salida complicada contra el Espanyol, pero vamos con ganas», apuntó.