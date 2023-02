Setién elogia las fortalezas del Real Mallorca

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, explicó en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Mallorca que el cuadro del mexicano Javier Aguirre rival «es un equipo muy complicado», fue uno de los primeros rivales a los que se enfrentó nada más llegar, no le pudieron ganar «y ahora está en una gran racha».

«Tiene mecanismos que son muy difíciles de contrarrestar, y tienen una disposición en el campo que comprometen mucho a los rivales. Hacen muy bien las cosas. Además, tienen un jugador arriba que les da todas de cabeza y es muy complicado controlarlo. Poco han variado del partido de aquí a lo que son ahora, creo que en la primera parte les complicamos, por lo que espero poder comprometerlos también en este partido», dijo.

Setién expresó que el juego del Mallorca no beneficia al equipo que quiere tener el balón, que son ellos en este caso, ya que necesitan continuidad en el juego y ritmo. «Además, sabes que debes superar a una defensa muy ordenada y trabajada. Pero estas son circunstancias que se dan y te tienes que adaptar a ellas, no podemos poner excusas», agregó. «Vamos a tratar de estar mucho más precisos con el balón y a gestionarlo de la mejor manera para poder superarlos. Debemos no perder la pelota para que no nos hagan los contragolpes que nos hicieron aquí, mover bien el balón y defender fuerte, porque ellos saben atacar y muy bien», avanzó.

Sobre la situación del Villarreal en Liga tras las tres derrotas consecutivas, Setién expresó que vuelve «a repetir lo de siempre, es verdad que hay que tratar de evitar la presión del resultado, ya que no ganar genera intranquilidad y no te permite jugar como eres tú", pero que tienen que mantener sus creencias en las cosas que hacen. «Debemos ser nosotros y no tener esos nervios de la clasificación, lo que pasa ahora es circunstancial, lo importante es no despegarse mucho. Debemos desarrollar bien el plan, ser capaces de ser nosotros mismos y hacer en el campo lo que somos capaces de hacer a nuestro nivel», aseguró.

El entrenador del Villarreal también explicó, sobre las bajas del equipo, que algunos jugadores están un poco mejor, pero todavía tienen secuelas, y apuntó que Gerard Moreno va a ser difícil que llegue, porque no ha entrenado este viernes, pero dijo que no descarta a nadie. «Vamos a ver cómo han terminado y valorarlos para ver si mañana están en condiciones de poder jugar. En principio han hecho las sesiones pertinentes, pero con mucho cuidado y hay que saber que los partidos no es lo mismo que los entrenamientos», contó.

Asimismo, el entrenador cántabro manifestó que, en principio, no contemplan acudir al mercado por la lesión del ligamento cruzado del francés Francis Coquelin. «La realidad es que tenemos algunos jugadores que vienen entrenando con nosotros habitualmente y que vienen del filial, pero la disposición de los chavales es buena y contamos con ellos», dijo. «Quizá no tengan la experiencia de Coquelin, pero nos van ayudar, seguro, en caso de necesidad. Podemos adaptar a algunos jugadores para tratar de intentar que no se note su ausencia. Ahora que vendrá la Liga Conferencia los chavales del filial van a dar un muy buen nivel y nos van a ayudar mucho», finalizó.