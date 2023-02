Peligro a los mandos del VAR

Ignacio Iglesias Villanueva será el árbitro responsable del VAR en el encuentro que el Mallorca jugará ante el Villarreal este próximo sábado. No es la mejor noticia para un equipo de la zona media, pero es lo que hay. El colegiado con más errores a los mandos del videoarbitraje, un total de 17 y que ha estado en la nevera en reiteradas ocasiones, va ahora a ayudar al árbitro principal, José María Sánchez Martínez. No son buenas noticias que Iglesias Villanueva se sitúe a los mandos de la sala de arbitraje porque en reiteradas ocasiones ha exhibido una absoluta incompetencia.

Ni viendo el vídeo ni dejándolo de ver, Ignacio acierta por lo tanto cualquier cosa es posible en los encuentros donde tira la las líneas. Uno de los graves errores que cometió esta temporada fue en el partido entre el Cádiz y el Elche cuando dio validez al gol del conjunto andaluz.

El árbitro asistente de VAR admitió que se equivocó al analizar la jugada que acabó con el empate (1-1) del conjunto franvijerve en el encuentro de la decimoséptima jornada, pidió «disculpas» al equipo andaluz y a su afición, pero subrayó que no se puede poner en duda su «honestidad» tras tantos años de carrera. Si no se pone en duda su honestidad lo que hay que pensar es que es tan malo como demuestran las estadísticas. En el Mallorca una de las últimas malas actuaciones que protagonizó fue en el encuentro disputado entre la Real Sociedad y el Mallorca. Con el marcador de uno a cero para los donostiarras, Amath encontraba la posibilidad de empatar en el segundo tiempo. Un gol a todas luces legal y que no subió en el marcador.

El senegalés batía a Remiro tras ganarle la posición en carrera a a Aritz Elustondo y le daba otra dimensión a un pulso que segundos antes parecía tener un solo color. El problema para el Mallorca es que el VAR, casi cinco minutos después, iba a anularlo todo. El colegiado Ortiz Arias, previa visita al monitor, entendía que el extremo bermellón había cometido falta al deshacerse de la marca del defensa realista y dejaba el marcador como estaba. No había nada. En lugar de dar continuidad a la jugada, Iglesias Villanueva quiso darle una nueva vuelta a la situación y ante la duda, el árbitro lo anuló todo.

El Mallorca no está teniendo suerte en las acciones de VAR y que ahora esté el gallego a los mandos no hace que aumente la tranquilidad.

Sin ir más lejos, en el útimo encuentro de Liga disputado frente al Sevilla, otra acción clave para los intereses del equipo rojillo quedó impune. Fue concretamente cuando Muriqi se escapó directamente hacia el interior del área y poco antes de entrar el defensa Loic Badé le agarró con claridad e impidió al delantero kosovar ganar la pugna por el balón. No fue ni falta. Con todo esto llega ahora otro partido de Liga importante contra un rival como el Villarreal que llega a Son Moix en plena crisis de resultados después de tres partidos sin ganar.

El Mallorca, que lejos de casa dibuja una línea descendente, en su estadio se muestra firme y saca los partidos por la mínima. El gran reto ahora es mantener el nivel y seguir dando pasos adelante en la lucha por la permanencia. Javiee Aguirre ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que él es un defensor del VAR, pero en ocasiones el colegiado decide consultarlo, en otras no, y en algunas es requerido tras varias llamadas. Todo en conjunto hace que las situación en según qué partidos haya terminado por desesperar a los técnicos ya los propios futbolistas.

Tras el partido ante el Sevilla en el Pizjuán el entrenador entendió que con «árbitro o sin él» ese partido se habría perdido, pero siempre resta la duda de qué habría podido pasar de encararse casi toda la segunda parte con un equipo en inferioridad. Ahora llega el Villarreal con Iglesias Villanueva a los mandos. El peor en el VAR.